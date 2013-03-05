میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار این تیم برابر صبای قم گفت: ما پنج، شش بازیکن خود را به خاطر محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشتیم و با تیم کاملی برابر صبا قرار نگرفتیم با این حال مقابل این تیم 14، 15 موقعیت ایجاد کردیم که نتوانستیم استفاده کنیم. خوشبختانه فشار مضاعفی که در دقایق پایانی به تیم حریف وارد کردیم باعث شد تا خط دفاع صبا مغلوب شود و نتیجه یک بر یک را به دست آوریم که فکر می‌کنم راضی کننده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از تساوی در برابر صبا راضی هستید، خاطرنشان کرد: مطمئنا استقلال تیمی نیست که از تساوی با حریفان راضی باشد ولی به دلیل این که تیم کاملی نبودیم نتیجه تساوی در زمین صبا خیلی هم برای ما بد نبوده است.

سرپرست تیم استقلال در واکنش به این ادعای صبایی‌ها که داوری این دیدار به سود استقلال بوده، اظهار داشت: این موضوع را اصلا قبول ندارم و خودم با چند کارشناس داوری صحبت کردم که همه آنها نیز عنوان کردند داوری خوب بوده است و در چند صحنه نیز اعتراض ما به نحوه قضاوت داور به حق بوده است.

ماجدی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر تراکتورسازی نیز عنوان کرد: خوشبختانه برای این بازی محروم و مصدوم نداریم و با تیم کاملی به میدان خواهیم رفت. همه اعضای تیم و کادر فنی دوست دارند در این دیدار استادیوم آزادی یکدست آبی‌پوش شود. همانطور که هنگام بازی رفت دو تیم در تبریز استادیوم قرمز بود این بار باید آبی‌پوش شود. آنها در دیدار رفت به ما 10 درصد فضای ورزشگاه را داده بودند که طرفداران زیادی از استقلال به استادیوم نرفتند.

وی در خصوص این گفته مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی که 50 درصد ورزشگاه آزادی را می‌خواهند، گفت: اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست. در بازی رفت ما حتی خواسته بودیم که هوادارانمان پشت دروازه خودمان بنشینند که قبول نکردند و یک گوشه استادیوم در طبقه بالا را به استقلال اختصاص دادند. این بار هم یگان ویژه تصمیم می گیرد که هواداران تراکتورسازی در کدام گوشه استادیم آزادی بنشینند و البته بیشتر از 10 درصد در اختیار آنها قرار نخواهیم داد.

سرپرست تیم استقلال ادامه داد: قانون می گوید در هر مسابقه تنها 10 درصد سکوهای ورزشگاه در اختیار تیم مهمان قرار گیرد و قرار نیست که تیم‌ها برای بازی‌ها لشگرکشی کنند! همانطور که ما در بازی رفت حتی سرمربی خودمان را به همراه نداشتیم در این بازی تحت هیچ شرایطی بیشتر از 10 درصد را به آنها نمی‌دهیم. ما دیدار رفت را مردانه بازی کردیم و با وجود این که باختیم حرفی نزدیم. الآن هم میزبان هستیم و تراکتورسازی بر اساس قانون باید تنها 10 درصد ورزشگاه را در اختیار داشته باشد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و نهم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر روز جمعه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.