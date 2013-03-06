355 کانون فرهنگی در مساجد کرمانشاه فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه هم اکنون 29 درصد مساجد استان کرمانشاه دارای کانون فرهنگی هنری هستند، گفت: در حال حاضر بیش از 15 هزار کانون فرهنگی و هنری در جوار مساجد کشور وجود دارد که سهم استان کرمانشاه از این رقم 355 کانون است.

وی افزود: از 355 کانون مساجد استان کرمانشاه 154 کانون به صورت شهری و مابقی روستایی است.

صفری ادامه داد: 43 درصد کانون های مساجد استان کرمانشاه شهری و 57 درصد باقیمانده روستایی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: بر اساس برنامه های تدوین شده 25 درصد مساجد تا پایان برنامه پنجم توسعه به کانون فرهنگی و هنری مجهز شوند.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه در سال گذشته به این میزان رسیده و هم اکنون از این حیث جلو تر از برنامه ها پیش بینی شده است.

وی کانون های مساجد را منشاء فعالیت های خوب برای جوانان و نوجوانان مشتاق دانست و گفت: در حال حاضر بیش از 55 هزار نفر از جوانان استان کرمانشاه عضو کانون های مساجد هستند.

صفری با اشاره به اینکه هم اکنون کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از نظر کمی در وضعیت مناسبی هستند گفت: این کانون ها از نظر کیفی نیز رشد قابل قبولی داشته اند و حدود 21 کانون تخصصی در کرمانشاه فعال هستند.

صفری ادامه داد: کانون های تخصصی آموزش قرآن، نماز، هنر های نمایشی، سلامت، عترت، حجاب و عفاف از جمله کانون های تخصصی استان کرمانشاه است.

وی به استقرار کتابخانه های مساجد در کنار کانون های مساجد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 245 باب از مساجد استان دارای کتابخانه هستندکه 70 مورد آن ها کتابخانه ثبتی و زیر بنای 70 متر بوده و مابقی کتابخانه های باز هستند.

وی از تاسیس 10 خانه دیجیتال در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: در هر خانه دیجیتال بیش از 11 دستگاه رایانه وجود دارد و این مراکز خدماتی از جمله اینترنت، تولید و فروش نرم افزار، گیم نت و ... را در اختیار اعضای خود قرار می دهند.

وی با اشاره به فعالیت خانه های نور از جمله برنامه های مساجد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 25 مرکز خانه نور در استان فعالیت دارند.

وی در خصوص اعتبارات کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه افزود: در سال جاری 372 میلیون و700 هزار تومان اعتبار جهت تجهیز کانون های مساجد استان کرمانشاه تخصیص یافته است.

صفری در پایان به برپایی نمایشگاه های دستاورد ها و توانمندی های کانون های مساجد، برگزاری جشنواره قرآنی، ایجاد وبلاگ، سایت و نشریه برای کانون های به عنوان دیگر فعالیت های کانون های مساجد اشاره کرد و گفت: همایش تجلیل از فعالان فرهنگی در کرمانشاه، اجرای برنامه های ویژه در شهرستان های سنقر، اسلام آباد و جوانرود، تاسیس کانون در تعدادی از مساجد استان و ... نیز از دیگر برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه به مناسبت بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور است.

در پایان این مراسم جمعی از فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تقدیر شدند.

