خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی شامگاه سه شنبه به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع رئیس و پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر اظهار داشت: خدمت به خانواده شهدا یک حرکت با ارزش و معنوی بوده و به واسطه این خدمت می توانیم از خون شهیدان پاسداری کنیم.

وی اضافه کرد: احیا، حفظ و ترویج فرهنگ شهید و شهادت را باید بیش از گذشته در جامعه گسترش دهیم و از این طریق یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم.

امام جمعه دامغان خاطرنشان کرد: سرکشی از خانواده معظم شهدا و ایثار گران باید در سرلوحه کار پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرد و از این موضوع نیز نباید لحظه ای غفلت کرد.

وی گفت: مرمت و بازسازی گلزارهای شهدای شهرستان دامغان نیز باید با توجه به شان و شخصیت شهدا که از سرمایه های اصلی کشور هستند انجام گیرد.

در ابتدای این دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: پنج میلیارد ریال اعتبار صرف فاز اول طرح مرمت و بهسازی گلزارهای شهدای سطح شهرستان شد.

سید علی میرعلی اکبری افزود: برای اجرای فاز دوم طرح مرمت و بهسازی گلزارهای شهدای سطح شهرستان دامغان نیاز به پنج میلیارد ریال اعتبار دیگر است.

وی گفت: یکی از اقدامات اساسی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان در راستای خدمت به جامعه هدف جذب 35 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر در دستگاه های اجرایی بوده است.

به گزارش مهر، شهرستان دامغان دارای 584 شهید، دو هزار جانباز پنج تا 70 درصد و 32 نفر آزاده است.