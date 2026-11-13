به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان قم در حوزه گسترش فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به سازش در ۱۴۵ فقره از پرونده‌های مهم قضایی منجر شده است.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این پرونده‌ها بیش از یک‌هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: این میزان از سازش در پرونده‌های مهم، حاصل پیگیری‌های مستمر مجموعه معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان قم و مشارکت صلح‌یاران در فرآیند رسیدگی و رفع اختلافات بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: اقدامات انجام‌شده در این عرصه در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه دنبال شده و تحقق این نتایج با همکاری و تلاش مجموعه عوامل فعال در حوزه صلح و سازش امکان‌پذیر شده است.

موسوی با اشاره به جزئیات عملکرد شش‌ماهه این حوزه بیان کرد: از میان پرونده‌هایی که در بازه زمانی یادشده به مصالحه و توافق طرفین انجامیده‌اند، ۶۳ پرونده از طریق پویش‌های صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

پویش‌های مردمی در مسیر حل اختلافات

وی با تأکید بر سهم پویش‌های صلح و سازش در دستیابی به نتایج ثبت‌شده تصریح کرد: این پویش‌ها توانسته‌اند در ۶۳ فقره پرونده زمینه دستیابی به توافق و پایان اختلافات را فراهم کنند که این موضوع بیانگر ظرفیت برنامه‌های مشارکتی در پیشبرد فرآیند صلح و سازش است.

رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: نتایج به‌دست‌آمده در این بخش، نشان‌دهنده نقش برنامه‌های ترویجی و مشارکت عوامل فعال در عرصه حل اختلاف برای تقویت فرهنگ گذشت، تفاهم و توافق میان طرفین پرونده‌هاست.

موسوی همچنین تلاش همکاران معاونت حل اختلاف و صلح‌یاران را از عوامل مؤثر در تحقق این عملکرد دانست و بر نقش پیگیری‌های انجام‌شده در به ثمر رسیدن پرونده‌های ارجاعی به مسیر سازش تأکید کرد.