اقامه نماز جماعت در 1100 مسجد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر پنجشنبه در سمینار شهرداران مازندران در سالن سالاردره ساری ا اشاره به ورود سالانه 20 میلیون مسافر به مازندران اظهار داشت: کار شهرداران در خدمات رسانی به مسافران بسیار مهم و ارزشمند است .

وی ادامه داد: چهار هرار و 105 مسجد از رامسر تا گلوگاه داریم که هزار و 100 مسجد امام جماعت دارند و در 182 مسجد نیز نماز جماعت صبح برگزار می شود.

ابراهیمی، بسته شدن مساجد پس از اقامه نماز را یکی از مشکلات دانست و گفت: ساماندهی مساجد بین راهی و شهری ، مساجد رستوران ها، پمپ بنزین ها، خیمه ها و سکوهای نماز باید با مدیریت شهرداران استان انجام شود.

وی افزود: شهردارباید ضمن جامعه نگر بودن برای شهر برنامه ریزی داشته و ازتجربیات افراد صاحب نظر در مدیریت شهری استفاده شود.

تقویت خدمت رسانی به شهروندان

سید عیسی هاشمی، معاون امور عمرانی استانداری مازندران اظهارداشت: شرایط استان به نحوی آماده شود که به شکل مطلوب میزبان میهمانان نورزی ازسراسر کشور باشیم.

وی ادامه داد: این همایش هر دو ماه یک بار برگزار می شود و طی آن ضمن بررسی فعالیت ها و عملکرد شهرداری های استان ،ازنظرات صاحب نظران و مسئولین استانی نیز بهره مند خواهیم شد.

هاشمی افزود: باید شرایط برای خدمت شایسته تر به شهروندان فراهم شود.

مهدی قاسمی، معاون مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری مازندران گفت: برمبنای اساس نام ،باید بودجه سال 92 و متمم بودجه سال 91 سازمان همیاری شهرداری های مازندران در شورا مطرح و پس ازتصویب اجرایی شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات سازمان همیاری شهرداریهای مازندران افزود: خرید ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شهرداریها، صدور پروانه متقاضیان، ارائه خدمات بیمه تکمیلی به پرسنل شهرداری ها، انجام خدمات فنی و مهندسی و برگزاری دوره های آموزشی از جمله برخی فعالیت های این سازمان در سال 91 بوده است.

قاسمی، انجام مذاکرات اولیه ایجاد خط هوایی ساری به کیش، خرید زمین به متراژ هفت هزار متر مربع برای ایجاد هتل در کیش، ایجاد شرکت حمل و نقل و مشارکت و همیاری شهرداری کیاسر و ایجاد فروشگاه زنجیره ای را از جمله برخی فعالیت های سازمان همیاری و شهرداری های مازندران در سال 92 برشمرد.

عمران شهری از وظایف شهرداران

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: یکی از مسئولیت ها در مکاتب اسلامی شهرداری بوده که در متون اسلامی والی نامیده می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری ها یکی ازمدیریت های مهم و در حقیقت روابط عمومی های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند چراکه شهرداران به طور مستقیم با مردم ارتباط دارند.

طبرسی با اشاره به وظایف شهرداران افزود: عمران و نظافت شهر از وظایف مهم شهرداران محسوب که کار بسیار پر مسئولیتی است.

وی تعهد و تخصص را لازمه مدیریت دانست و گفت: مازندران و به خصوص ساری به عنوان پیشانی استان باید ازنظر نظافت خوب نشان داده شود.

مازندران دارای 53 شهرداری است.