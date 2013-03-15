شهريار افندي‌زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال در حمل‌ ونقل عمومي جاده‌اي ظرفيت حدود 50 ميليون جابه‌جايي پيش‌بيني شده است، گفت: با توجه به امكانات خوبي كه براي پيش فروش بليت صورت گرفته است تاكنون بيش از 5.3 ميليون نفر بليت فروخته شده است كه از رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته داشته است.

وی با بیان اینکه 37 درصد پیش فروش بلیت‌های نوروزی مربوط به اتوبوس‌های VIP بوده است، افزود: براي ايام طرح نورزوی سال 92، 18 هزار و 200 اتوبوس، 33 هزار مينی بوس و 34 هزار سواری برون‌شهری حمل و نقل مسافران را انجام می دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نصب سامانه برخط هواشناسی جاده ای در 58 گردنه صعب‌العبور، بیان کرد: در بخش جاده‌ای 50 ميليون، حوزه هوایی یک ميليون و 200 هزار و در بخش ريلي نيز 2 ميليون و 200 هزار ظرفيت جابه‌جايي مسافر پيش بينی شده است.

وي با بيان اينكه در بخش دريايي هم حدود 6 ميليون ظرفيت برای نوروز امسال ايجاد شده است، افزود: در مجموع در حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ريلی، دريایی و هوايي حدود 60 تا 65 ميليون ظرفيت ايجاد شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه بیشتر از 80 درصد ترددها از 30 هزار كيلومتر راه اصلي و شرياني در كشور انجام می شود، اظهار داشت: امسال برای نخستين بار سامانه برخط ترافيك راه هاي كشور راه‌اندازی شده است که مسافران می توانند اطلاعات ترافیکی را در سايت www.iran141.ir مشاهده کنند.

افندی زاده تصریح کرد: مركز مديريت راه هاي كشور در حال حاضر در 28 استان كشور راه‌اندازي شده است و بيش از 390 دوربين نظارت تصويري و دستگاه ترددشمار اطلاعات را به مركز منتقل مي كنند.