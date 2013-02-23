پیش فروش یک میلیون و 700 هزار بلیت اتوبوس برای نوروز/ فعالیت 3400 اکیپ و گشت راهداری در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده روز شنبه در سی و ششمین جلسه کمیته عملیات و اجرای مقررات طرح نوروزی 92 اظهار داشت: در طرح نوروزی ایمنی، ثبت خدمات و رضایت هموطنان مهم است. از بیست و سوم بهمن ماه پیش فروش بلیت های اتوبوس های برون شهری آغاز شده و از اول اسفند نیز فروش حضوری بلیت اتوبوس در هزار و 100 مرکز پیگیری شد. در طرح پیش فروش بیش از یک میلیون و 700 هزار بلیت نفر فروش رفته است.

وی ادامه داد: طرح نوروزی راهداری از 24 اسفند تا 16 فروردین ماه اجرا می شود. البته در این طرح بیشترین بلیت ها در روزهای 26، 27 و 28 اسفند فروش رفته است.

به گفته رئیس سازمان راهداری، امسال هزار و 400 اکیپ، 11 هزار راهدار و 2 هزار گشت راهداری در طرح نوروزی فعال هستند. ضمن اینکه آمادگی داریم تا سایر دستگاه ها اکیپ های خود را در کنار 640 راهدارخانه مستقر کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام ساماندهی امدادخودروها تاکید کرد: 64 شرکت امدادخودرو در کشور فعال هستند.

افندی زاده از پلیس خواست از فعالیت سواری های غیرمجاز در خارج از ترمینال ها جلوگیری کرده و با آنها برخورد کنند.

وی ادامه داد: آمادگی داریم تا با همکاری پلیس محدودیت های تردد را برای کامیون ها در محورهای پرتردد اجرا کنیم ضمن اینکه باید از تردد اتوبوس های غیرایمن در راهیان نور جلوگیری کنیم.