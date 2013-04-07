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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

نویسنده اسکاتلندی: به زودی می‌میرم

نویسنده اسکاتلندی: به زودی می‌میرم

یان بنکس نویسنده اسکاتلندی با صدور اعلامیه‌ای به دوستدارانش خبر داد به دلیل ابتلا به سرطان تنها چند ماه دیگر در میان آنها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این نویسنده با گفتن این که این اتفاق ناخوشایند و غیرمنتظره است گفت در حدود یک سالی که وقت دارد آخرین رمانش را می‌نویسد.

این نویسنده 59 ساله گفت سعی می‌کند تا با شیمی‌تراپی مدت حیاتش را طولانی‌تر کند.

او نوشت به همین دلیل از شرکت در همه برنامه‌هایی که ترتیب داده شده بود مجبور است خودداری کند.

بنکس نویسنده آثار داستانی و داستانی علمی است. او اولین رمانش را با عنوان «کارخانه زنبور عسل» در سال 1984 منتشر کرد و اولین رمان داستانی علمی او با عنوان «رسیدگی به فلیباس» سال 1987 منتشر شد.

در سال 2008 او در میان فهرست 50 نویسنده بزرگ بریتانیایی از سال 1945 تاکنون که از سوی مجله تایمز لندن منتشر شده بود، جای گرفت.

کد مطلب 2027197

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