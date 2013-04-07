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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

مصوبه ناگهانی دولت/ ماجرای واردات چند ساعته 1000 دستگاه خودرو لوکس چیست؟

مصوبه ناگهانی دولت/ ماجرای واردات چند ساعته 1000 دستگاه خودرو لوکس چیست؟

مصوبه ناگهانی دولت پس از واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی از گمرک در نیمه دوم سال 91 با ابهامات گسترده‌ای مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال 91 که بازار خودرو با فراز و نشیب بسیاری روبرو شد، در واردات خودرو نیز اتفاقات ناخوشایندی افتاد که بوی رانت ‌می‌داد. ماجرا از این قرار است که دولت در سال گذشته مصوبه‌اي داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.

براساس همين مصوبه، تعرفه واردات خودرو به 45 درصد کاهش يافت اما ساعاتي پس از این تصمیم، یکهزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد؛ خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شوند تا سودهای هنگفت بادآورده نصیب سوءاستفاده کنندگان از رانت اطلاعاتی کند.

این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح است که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد.

گزارشها حاکی از آن است که یکهزار دستگاه خودرو بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بودند که با قیمت‌ و سودهای بسیار بالا در بازار عرضه شدند.

به گزارش مهر، در سال 91 نزدیک به 40 هزار دستگاه خودرو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است.

کد مطلب 2027267

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