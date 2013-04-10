محمدعلی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق رد شد، گفت: ضعف ساختار بودجه و تکیه بر درآمدهای نفتی از علل اصلی رد این لایحه در کمیسیون تلفیق بود.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 92 قصد داشت قانون هدفمندی یارانه ها را به طور کامل اجرا کند اما نمایندگان مخالف اجرای این قانون به طور کامل بودند.

وی با بیان اینکه کشور دچار رکود تورمی است، اظهار داشت: لایحه بودجه سال 92 با وجود مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای نگاه انقباضی به تولید داخلی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاستگذاری های غلط ارزی دولت در بودجه 92 از دلایل دیگر رد این لایحه در کمیسیون تلفیق بود. چند نرخی بودن قیمت ارز و همچنین عدم مرجعیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز نمایانگر سیاست های غلط ارزی در لایحه بودجه 92 است.

وی تاکید کرد: در سال جاری باید مشخصه اصلی بندهای بودجه استراتژی در مقابل تحریمها باشد در حالی که لایحه بودجه تقدیمی دولت دارای چنین ویژگی ای نبود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کلیات لایحه بودجه سال 92 با 22 رای موافق و 22 رای مخالف از 44 نماینده حاضر در کمیسیون تلفیق در این کمیسیون رد شد.

دولت این لایحه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه را برای اجرا در سه ماهه اول سال 92 به تصویب رساند تا کلیات این لایحه را در سال92 بررسی کند .