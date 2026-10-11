  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

پس از اتفاقات و اظهارات اخیر؛

رئیس فدراسیون فوتبال به فدراسیون کشتی رفت؛ «تاج» در خاک گیر افتاد!

رئیس فدراسیون فوتبال به فدراسیون کشتی رفت؛ «تاج» در خاک گیر افتاد!

پس از اظهارات تند اخیر رئیس فدراسیون کشتی علیه مسئولان فوتبال و واکنش مدیران این فدراسیون، مهدی تاج به فدراسیون کشتی رفت و با رئیس این فدراسیون دیدار و گفتگو کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امروز با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در شرایطی انجام شد که طی روزهای اخیر، اظهارات علیرضا دبیر درباره وضعیت فوتبال ایران و عملکرد مسئولان این رشته با واکنش مدیران فدراسیون فوتبال همراه شده بود و اختلاف لفظی میان دو طرف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

دبیر چهارم مهرماه و پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با باشگاه تراکتور، با انتقاد از وضعیت فوتبال کشور خواستار تعیین تکلیف این رشته شد و تأکید کرد مسئولان باید درباره انتظارات خود از فوتبال تصمیم‌گیری کنند. این اظهارات با واکنش مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال، و محمدرحمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه این فدراسیون، مواجه شد.

رئیس فدراسیون کشتی نیز در اظهارات بعدی خود بار دیگر به انتقاد از عملکرد مدیران فوتبال پرداخت و با اشاره به نتایج کشتی و فوتبال گفت: دومی جهان برای ما شکست است، اما برای فوتبال حضور در پنج تیم آسیا یک آرزو است. او همچنین تأکید کرد که به فوتبال علاقه دارد، اما قصدی برای حضور در رأس این فدراسیون ندارد.

دبیر در ادامه از مسئولان فوتبال انتقاد کرد و گفت پس از مسابقات جهانی صحبت‌های بیشتری درباره این موضوع خواهد داشت. با این حال، جزییات گفتگوی امروز تاج و دبیر و محورهای مطرح‌شده در این دیدار هنوز اعلام نشده است.

کد مطلب 6974398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      4 0
      پاسخ
      دبیر عزیر ، تفکرات اینها فوتبال رو داغون کرده مراقب باش تا افتخارات حال و اینده کشتی به خطر نیفته
    • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      4 0
      پاسخ
      تاج و قلعه نویی هردو با هم و پشت سرشان هم بازیکنان پا به سن گذاشته بایستی دسته جمعی از تیم ملی بروند !
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چقدر تاج نگران شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها