دولت و ملت ایران و بنین داراي آرمان ها و اهداف مشترك هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد در ضيافت شام رييس جمهور بنين دو دولت و دو ملت ايران و بنين را داراي آرمان ها و اهداف مشترك دانست و اظهار داشت: دو كشور به دنبال صلح، پيشرفت و امنيت براي همه ملت ها هستيم .



وي خاطر نشان كرد: پايه و اساس ارتباط بين ملت ها ، احترام ، محبت و عدالت است و معتقديم مناسبات جهاني بايد بر اين اساس اصلاح شود.



رييس جمهور با اشاره به وجود پتانسيل هاي گسترده بين ايران و بنين براي افزايش سطح روابط اظهار داشت: دو كشور با بهره مندي از تمامي ظرفيت هاي خود مي توانند سطح روابط دو جانبه، منطقه اي و بين المللي را به سرعت گسترش دهند.



رييس جمهور با قدرداني از دريافت نشان عالي بنين اظهار داشت: اعطاي اين نشان ، نشان دهنده دوستي عميق بين دو ملت و دو دولت ايران و بنين است.



يولي يايلي رييس جمهور بنين نيز در اين ضيافت شام، سفر دوره اي دكتر احمدي نژاد به غرب آفريقا را حاكي از نگاه دوستانه ايران و آفريقا دانست و گفت: بنين مصمم است مناسبات خود را در تمامي عرصه ها با ايران ارتقاء داده و روابط مستحكمي بين دو كشور و همچنين قاره آفريقا با ايران برقرار شود.