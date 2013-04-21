به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد ، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از مقامات فلسطین در رام الله و سازمانهای بین المللی خواسته است تا درباره تزریق مواد کشنده به اسرای دربند زندانها رژیم صهیونیستی تحقیق کنند.
این جنبش طی بیانیه ای اعلام کرد: صحت خبرها وگزارشها درباره تزریق مواد کشنده در طولانی مدت و گرفتن تست خون از اسیران برای آزمایش برخی داروها نشان دهنده رسوایی اخلاقی و جنایت ضد بشری است. لذا مقامات فلسطین و سازمانهای بین المللی باید برای متوقف ساختن این جنایات و بازخواست رژیم اشغالگر و جنایتکاران آن در دادگاه بین المللی تحقیق کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما در جنبش حماس در خصوص وضعیت معیشتی و بهداشتی اسرا در زندانهای اشغالگر ابراز نگرانی می کنیم. این در حالی است که حدود هزار نفر از این اسیران به دلیل سهل انگاریهای عمدی پزشکی و تجاوزهای هدفمند از سوی اشغالگران رنج می برند و مقامات زندانهای صهیونیستی مسئول همه این جنایتها است.
حماس خواستار شد؛
لزوم انجام تحقیقات بین المللی درباره تزریق مواد کشنده به اسیران فلسطینی
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین طی بیانیه ای از سازمانهای بین المللی و مقامات تشکیلات خودگردان خواست که درباره تزریق مواد کشنده به اسیران فلسطینی در زندانهای صهیونیست تحقیق کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد ، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از مقامات فلسطین در رام الله و سازمانهای بین المللی خواسته است تا درباره تزریق مواد کشنده به اسرای دربند زندانها رژیم صهیونیستی تحقیق کنند.
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