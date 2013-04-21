لزوم انجام تحقیقات بین المللی درباره تزریق مواد کشنده به اسیران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد ، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) از مقامات فلسطین در رام الله و سازمانهای بین المللی خواسته است تا درباره تزریق مواد کشنده به اسرای دربند زندانها رژیم صهیونیستی تحقیق کنند.



این جنبش طی بیانیه ای اعلام کرد: صحت خبرها وگزارشها درباره تزریق مواد کشنده در طولانی مدت و گرفتن تست خون از اسیران برای آزمایش برخی داروها نشان دهنده رسوایی اخلاقی و جنایت ضد بشری است. لذا مقامات فلسطین و سازمانهای بین المللی باید برای متوقف ساختن این جنایات و بازخواست رژیم اشغالگر و جنایتکاران آن در دادگاه بین المللی تحقیق کنند.



در ادامه این بیانیه آمده است: ما در جنبش حماس در خصوص وضعیت معیشتی و بهداشتی اسرا در زندانهای اشغالگر ابراز نگرانی می کنیم. این در حالی است که حدود هزار نفر از این اسیران به دلیل سهل انگاریهای عمدی پزشکی و تجاوزهای هدفمند از سوی اشغالگران رنج می برند و مقامات زندانهای صهیونیستی مسئول همه این جنایتها است.