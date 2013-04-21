درگاه جدید فرهنگی وزارت علوم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 110 دانشگاه دولتی، 580 واحد دانشگاه پیام‌نور، 240 دانشگاه غیرانتفاعی، 900 دانشگاه جامع علمی کاربردی در درگاه فرهنگی جزء دانشگاه‌های فعال به شمار می‌آیند.

این درگاه امکاناتی شامل دسترسی به گزارش روزانه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها، رصد و تحلیل به هنگام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مستندسازی کامل فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها با امکان جستجوی پیشرفته، دسترسی به آخرین بانک اطلاعات و آمار حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها در اختیار جامعه دانشگاهی کشور قرار می دهد.

ثبت‌نام تشکل‌ها، گروه‌های دانشجویی و ارائه کد ثبت ملی، به اشتراک‌گذاری تجارب و برنامه‌های فاخر دانشگاه‌ها، نشست‌های مجازی در حوزه فرهنگی و تشکیل گروه‌های فرهنگی و دسترسی به آخرین نسخه قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه فرهنگی از جمله امکانات و خدمات این درگاه جدید فرهنگی معاون فرهنگی وزارت علوم به شمار می‌روند.

این درگاه صبح امروز با حضور غلامرضا خواجه سروی - معاون فرهنگی وزارت علوم رونمایی شد.