ترامپ بار دیگر ادعاهای نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنانی گفت: کنگره در زمینه اختصاص بودجه نظامی با ما همراهی کرد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: شرکت های زیادی در حال بازگشت به آمریکا هستند. رئیس جمهور چین به آمریکا خواهد آمد.

او سپس به منظور سرپوش گذاشتن بر پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی علیه ایران در کشورش، با تکرار ادعاهای نخ نمای خود درباره تهران، ادعا کرد: نزدیک به ۶۰ هزار نفر در چند ماه گذشته توسط حاکمیت در ایران کشته شده اند! اوضاع ایران خیلی خوب نیست، آنها مردم را در چند ماه گذشته به رگبار بستند!

ترامپ در ادامه ادعاهای واهی و تکراری مدعی شد: ما تنگه هرمز کنترل میکنیم! ما روزانه کشتی‌های متعددی را که حامل میلیون‌ها بشکه نفت هستند، از تنگه هرمز عبور می‌دهیم و در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم!

وی سپس از سر استیصال به منظور سرپوش نهادن بر شکست‌های میدانی ارتش آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: تمام موشک های ایران را رهگیری کردیم! ما دیشب ضربه سختی به آنها زدیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه همان سخنان ادعایی و تکراری پیشین خود علیه ایران را مطرح کرد و مدعی شد: ایران در تلاش بود موشکی بسازد که بتواند مواد منفجره حمل کند و ما آن را نابود کردیم. ایران در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند.

آمریکا تنگه هرمز را کنترل می کند!

وی ضمن تفاخر به جنایت جنگی شب گذشته ارتش آمریکا در خاک ایران گفت: حمله دیشبمان بسیار سنگین بود و ما آماده‌ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. کارزار ازسرگرفته‌شده علیه ایران مدت زیادی طول نخواهد کشید.

ترامپ با تکرار ادعاها درباره تنگه هرمز مدعی شد که آمریکا تنگه هرمز را کنترل می کند و هر روز تعداد زیادی کشتی را خارج می کند که حامل میلیون ها بشکه نفت هستند.

وی همچنین مدعی شد که آمریکا بیشتر اوقات این کار را بدون مشکل انجام می دهد و هر از گاهی آن‌ها [ایرانی ها] یک پهپاد شلیک می‌کنند، اما واشنگتن بر اوضاع کنترل کامل دارد.

ترامپ در ادامه لفاظی‌های خود اضافه کرد که آمریکا تجهیزاتی را در امتداد تنگه هرمز از بین برده که بخشی از آن‌ها دفاعی و بخشی دیگر تهاجمی بود.

واشنگتن همچنین کشتی‌های زیادی را از تنگه هرمز عبور می دهد بدون اینکه آن‌ها بتوانند ببیند، در حالی که آمریکایی ها تمامی تحرکات آن‌ها را رصد می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بر مواضع و جنگ فرسایشی علیه ایران ادعا کرد که این انتخابات تأثیری بر عملکرد وی ندارد؛ چرا که خودش نامزد نیست، اما به حزبش کمک خواهد کرد.

وی افزود: او فکر می کند که حزب جمهوری خواه به این واقعیت احترام می‌گذارد که آمریکا اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد؛ کاری که به ادعای ترامپ، رؤسای جمهور قبلی آمریکا جرأت و توان انجام آن را نداشتند.

ترامپ همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال مداخله و نقش‌آفرینی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در این پرونده مدعی شد که نمی خواهد این موضوع را علنی کند، هرچند بسیار علاقه‌مند است که این مسأله را بگوید، اما بیان آن صلاح نیست.

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه به وضعیت ونزوئلا پس از مداخله نظامی اخیر آمریکا اشاره کرد و مدعی شد که این کشور هنوز آماده برگزاری انتخابات نیست.

وی با اشاره به اقدام آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا و ادعای برقرار ساختن روابط خوب با ساختار موقت حاکم به رهبری دلسی رودریگز، رئیس دولت موقت این کشور ادعا کرد: ما آن‌ها را از یک دیکتاتوری خارج کردیم. هم ما و هم آن‌ها خواستار برگزاری انتخابات هستیم و خانم رودریگز نیز از آن حمایت می‌کند، اما شرایط هنوز مهیا نیست.

ارزش پول ایران از بین رفته و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است

رئیس‌جمهوری آمریکا با طرح ادعاهایی درباره وضعیت نظامی و اقتصادی ایران مدعی شد که وضعیت ایران «تنها مسئله زمان است» و واشنگتن در این کشور به نتایج خوبی دست یافته است.

ترامپ با تکرار سخنانش در ماه های گذشته مدعی شد: ایران دیگر نیروی دریایی یا هواپیما ندارد.

وی همچنین ادعا کرد که بیشتر موشک‌های ایران از بین رفته‌اند.

این ادعا درحالی مطرح می شود که روز چهارشنبه و در پاسخ به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به منطقه سیریک در جنوب ایران، پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در اردن هدف حمله موشکی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنان تکراری خود مدعی شد: ارزش پول ایران از بین رفته و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.