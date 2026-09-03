وطن خواه: موافق عضویت کارشناسان آزمایشگاهی در نظام پزشکی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم وطن خواه، در سخرانی که در کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی طبی ایران داشت، با اشاره به مهم ترین مطالبه چندسال اخیر کارشناسان علوم آزمایشگاهی، تاکید کرد: بنده به عنوان متولی آزمایشگاهی کشور کاملا با این مطالبه موافقم و مطلع هستم که معاون درمان وزارت بهداشت نیز همسو با این خواسته کارشناسان علوم آزمایشگاهی هستند.

وی با انتقاد از برخی کارشکنی ها در این زمینه، افزود: نامه نگاری های متعددی در این مورد صورت گرفته و کارها پیش رفته اما به نظر می رسد برخی افراد مایل نیستند که نظام مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی در ذیل نظام پزشکی محقق شود که دلایل این مخالفت مشخص نیست. این در حالی است که با عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی، ما حتی می‌توانیم برنامه های آزمایشگاهی کشور را به نحو مطلوب تری پیش ببریم.

وطن خواه با اشاره به نقش کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام سلامت، گفت: چه ایرادی دارد که کارشناس علوم آزمایشگاهی شاغل در آزمایشگاه، تعهد حرفه ای داشته باشد و برای ادامه فعالیت، آموزش مداوم داشته باشد و اطلاعات شان به روز شود.

وی افزود: باید بپذیریم که بدنه آزمایشگاهی کشور، کارشناسان علوم آزمایشگاهی هستند. وقتی بدنه آزمایشگاه قوی نباشد کار هم پیش نمی رود؛ لذا، باید دغدغه مند کارشناسان علوم آزمایشگاهی هم باشیم.