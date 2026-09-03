  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۶

اتحاد و همدلی مردم، راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

اتحاد و همدلی مردم، راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

مشگین‌شهر- نماینده ولی‌فقیه در ناحیه سپاه مشگین‌شهر گفت: دشمن به دنبال تضعیف اعتماد عمومی است و مسئولان باید با تقویت اتحاد و همدلی، مانع ایجاد بی‌ثباتی در جامعه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی‌نیا شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه مشگین شهر با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر فرامین الهی اظهار کرد: کسی که در مسیر خداوند حرکت کرده و در راه وصال الهی گام بردارد و به قوانین و دستورات الهی عمل کند، وعده نصرت و پیروزی الهی شامل حال او خواهد شد.

وی افزود: هر جا خون بی‌گناهان مسلمان بر زمین ریخته می‌شود، بر مسلمانان واجب است با عمل به دستورات الهی در برابر ظلم و جنایت ایستادگی و مقاومت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مقاومت مشگین‌شهر با اشاره به آیه «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا» بیان کرد: خداوند سرپرست و ولی کسانی است که از فرامین الهی پیروی می‌کنند و آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت می‌کند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا با اشاره به سیره شهدای جبهه مقاومت گفت: بزرگان جبهه مقاومت در عصر حاضر نمونه‌ای روشن از ایستادگی در مسیر حق هستند و پیروزی جبهه مقاومت، وعده و نصرت الهی است.

وی ادامه داد: عزتی که رهبران و شهدای جبهه مقاومت با اخلاص و نفس قدسی خود ایجاد کردند، موجب بیداری اسلامی و افزایش نفوذ گفتمان مقاومت در جهان شد و امروز آثار این بیداری را در نقاط مختلف دنیا شاهد هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر با اشاره به ارادت ملت ایران به مکتب اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: ملت ایران در راه امام حسین(ع) آماده فدا کردن جان خود است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر تجاوز و تهدید دشمن پاسخ قاطع و دندان‌شکنی داده‌اند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات نظامی ایران افزود: دشمن باید بداند ملت ایران در برابر جنایت و تجاوز سکوت نخواهد کرد و نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت و منافع ملی دفاع می‌کنند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا با تأکید بر اهمیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز اشراف و کنترل راهبردی دارد و دشمنان باید بدانند که حضور نظامی آنان در منطقه نمی‌تواند موجب تضعیف اراده ملت ایران شود.

وی با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن ایجاد بی‌اعتمادی، ناامیدی و تضعیف روحیه مردم است؛ بنابراین نباید با بیان ضعف‌ها و ایجاد نگرانی، دل مردم را خالی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر ادامه داد: مردم ایران در مقاطع مختلف با حضور، اتحاد و انسجام خود نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا تأکید کرد: دشمن زمانی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود که بی‌نظمی و بی‌ثباتی در داخل کشور شکل بگیرد؛ از این رو تقویت وحدت ملی، حفظ آرامش جامعه و افزایش اعتماد عمومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی ایستاده است و وظیفه مسئولان این است که با عملکرد صحیح، تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و امیدآفرینی، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن را فراهم کنند.

کد مطلب 6936129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها