به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی‌نیا شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه مشگین شهر با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر فرامین الهی اظهار کرد: کسی که در مسیر خداوند حرکت کرده و در راه وصال الهی گام بردارد و به قوانین و دستورات الهی عمل کند، وعده نصرت و پیروزی الهی شامل حال او خواهد شد.

وی افزود: هر جا خون بی‌گناهان مسلمان بر زمین ریخته می‌شود، بر مسلمانان واجب است با عمل به دستورات الهی در برابر ظلم و جنایت ایستادگی و مقاومت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مقاومت مشگین‌شهر با اشاره به آیه «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا» بیان کرد: خداوند سرپرست و ولی کسانی است که از فرامین الهی پیروی می‌کنند و آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت می‌کند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا با اشاره به سیره شهدای جبهه مقاومت گفت: بزرگان جبهه مقاومت در عصر حاضر نمونه‌ای روشن از ایستادگی در مسیر حق هستند و پیروزی جبهه مقاومت، وعده و نصرت الهی است.

وی ادامه داد: عزتی که رهبران و شهدای جبهه مقاومت با اخلاص و نفس قدسی خود ایجاد کردند، موجب بیداری اسلامی و افزایش نفوذ گفتمان مقاومت در جهان شد و امروز آثار این بیداری را در نقاط مختلف دنیا شاهد هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر با اشاره به ارادت ملت ایران به مکتب اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: ملت ایران در راه امام حسین(ع) آماده فدا کردن جان خود است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر تجاوز و تهدید دشمن پاسخ قاطع و دندان‌شکنی داده‌اند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات نظامی ایران افزود: دشمن باید بداند ملت ایران در برابر جنایت و تجاوز سکوت نخواهد کرد و نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت و منافع ملی دفاع می‌کنند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا با تأکید بر اهمیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز اشراف و کنترل راهبردی دارد و دشمنان باید بدانند که حضور نظامی آنان در منطقه نمی‌تواند موجب تضعیف اراده ملت ایران شود.

وی با بیان اینکه دشمن در پی ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن ایجاد بی‌اعتمادی، ناامیدی و تضعیف روحیه مردم است؛ بنابراین نباید با بیان ضعف‌ها و ایجاد نگرانی، دل مردم را خالی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مشگین‌شهر ادامه داد: مردم ایران در مقاطع مختلف با حضور، اتحاد و انسجام خود نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام فاضلی‌نیا تأکید کرد: دشمن زمانی می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود که بی‌نظمی و بی‌ثباتی در داخل کشور شکل بگیرد؛ از این رو تقویت وحدت ملی، حفظ آرامش جامعه و افزایش اعتماد عمومی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی ایستاده است و وظیفه مسئولان این است که با عملکرد صحیح، تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و امیدآفرینی، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن را فراهم کنند.