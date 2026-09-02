جزئیات مراسم تشییع ۴ شهید هوافضای کرمانشاه اعلام شد

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رزمندگان هوافضای استان کرمانشاه، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید انجام شده است.

وی افزود: پیکر مطهر شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر امشب ساعت ۲۱:۳۰ همزمان با تجمع «نحن المنتقمون» در شهرستان کنگاور و بر دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری شهید علیرضا شکیبافر (توشمالانی) نیز پنجشنبه ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی (ره) کنگاور به سمت مزار شهدای این شهرستان برگزار خواهد شد.

عبدی در ادامه با اشاره به برنامه تشییع شهید جعفر کهریزی گفت: پیکر مطهر سردار رشید سپاه اسلام، شهید جعفر کهریزی، از فرماندهان هوافضای سپاه استان، فردا ساعت ۱۱ صبح از معراج شهدای کرمانشاه به سمت روستای کهریز بخش بیلوار منتقل می‌شود و مراسم خاکسپاری این شهید ساعت ۱۳ در روستای کهریز برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه وداع و تشییع دو شهید دیگر هوافضای سپاه استان نیز گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری، پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در معراج شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیکر این دو شهید شامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه همزمان با تجمع «نحن المنتقمون» کرمانشاه، از چهارراه امیرکبیر به سمت پارک معلم تشییع خواهد شد.

عبدی خاطرنشان کرد: مراسم تشییع مجدد پیکر این دو شهید نیز پس از اقامه نماز جمعه روز جمعه ۱۳ شهریورماه، از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تا میدان آزادی برگزار و سپس پیکر مطهر شهدا برای خاکسپاری به مزار شهدای کرمانشاه منتقل خواهد شد.

وی در پایان از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، بسیجیان و عموم مردم استان کرمانشاه دعوت کرد با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع این شهدای والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، همراه و هم‌مسیر راه آنان باشند.