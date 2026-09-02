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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

جزئیات مراسم تشییع ۴ شهید هوافضای کرمانشاه اعلام شد

جزئیات مراسم تشییع ۴ شهید هوافضای کرمانشاه اعلام شد

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه جزئیات مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری چهار شهید هوافضای سپاه استان را که در حمله دشمن به شهادت رسیدند، اعلام کرد.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رزمندگان هوافضای استان کرمانشاه، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید انجام شده است.

وی افزود: پیکر مطهر شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر امشب ساعت ۲۱:۳۰ همزمان با تجمع «نحن المنتقمون» در شهرستان کنگاور و بر دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: مراسم تشییع و خاکسپاری شهید علیرضا شکیبافر (توشمالانی) نیز پنجشنبه ساعت ۹ صبح از میدان امام خمینی (ره) کنگاور به سمت مزار شهدای این شهرستان برگزار خواهد شد.

عبدی در ادامه با اشاره به برنامه تشییع شهید جعفر کهریزی گفت: پیکر مطهر سردار رشید سپاه اسلام، شهید جعفر کهریزی، از فرماندهان هوافضای سپاه استان، فردا ساعت ۱۱ صبح از معراج شهدای کرمانشاه به سمت روستای کهریز بخش بیلوار منتقل می‌شود و مراسم خاکسپاری این شهید ساعت ۱۳ در روستای کهریز برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه وداع و تشییع دو شهید دیگر هوافضای سپاه استان نیز گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری، پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در معراج شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیکر این دو شهید شامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه همزمان با تجمع «نحن المنتقمون» کرمانشاه، از چهارراه امیرکبیر به سمت پارک معلم تشییع خواهد شد.

عبدی خاطرنشان کرد: مراسم تشییع مجدد پیکر این دو شهید نیز پس از اقامه نماز جمعه روز جمعه ۱۳ شهریورماه، از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تا میدان آزادی برگزار و سپس پیکر مطهر شهدا برای خاکسپاری به مزار شهدای کرمانشاه منتقل خواهد شد.

وی در پایان از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، بسیجیان و عموم مردم استان کرمانشاه دعوت کرد با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع این شهدای والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، همراه و هم‌مسیر راه آنان باشند.

کد مطلب 6935916

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