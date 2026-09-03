حمایت از پرستاران نباید در حد طرح مشکل باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اسدالله چراغی، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر توجه ویژه به نقش و جایگاه پرستاران، اظهار داشت: این نگاه نشان میدهد که پرستاری صرفا یک حرفه در نظام سلامت نیست بلکه یکی از ارکان مهم خدمترسانی عمومی و از گروههای اثرگذار در شکلگیری فرهنگ اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.
وی افزود: پرستاران بیشترین ارتباط مستقیم و مستمر را با بیماران و خانوادههای آنان دارند و در سختترین شرایط جسمی و روحی در کنار مردم حضور پیدا میکنند بنابراین نوع رفتار، مسئولیتپذیری و کیفیت خدمت آنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر نگاه جامعه به نظام سلامت و مجموعه حاکمیت داشته باشد.
چراغی با بیان اینکه تاکید بر جایگاه پرستاران باید در سیاستگذاریهای حوزه سلامت نیز نمود پیدا کند، گفت: اگر قرار است از نقش پرستاران در خدمت عمومی و فرهنگسازی سخن گفته شود، باید متناسب با این جایگاه، شرایط کاری و حرفهای آنها نیز مورد توجه قرار گیرد، نمیتوان از یک سو مسئولیتهای سنگین و حساس را بر دوش پرستاران گذاشت و از سوی دیگر نسبت به کمبود نیروی انسانی، فشار کاری، مسائل معیشتی و مشکلات محیط کار بیتفاوت بود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: حفظ و تقویت سرمایه انسانی در نظام سلامت یکی از مهمترین پیششرطهای ارتقای کیفیت خدمات است و پرستاران در این میان جایگاه ویژهای دارند، هر اندازه محیط کاری مناسبتر، امنیت شغلی بیشتر و امکان رشد حرفهای برای پرستاران فراهم شود، کیفیت خدمترسانی به مردم نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات پرستاران تصریح کرد: بخشی از مسائل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی و بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین و تامین منابع است، مجلس باید در کنار دولت، اجرای قوانین و سیاستهای مرتبط با پرستاری را با جدیت بیشتری دنبال کند تا حمایت از این قشر در حد بیان ضرورتها باقی نماند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شورای عالی نظام پرستاری در تصمیمگیریهای حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: پرستاران باید در فرآیند سیاستگذاریهایی که به طور مستقیم با آینده حرفه آنها و کیفیت خدمات پرستاری ارتباط دارد، نقش مؤثرتری داشته باشند، تجربه میدانی جامعه بزرگ پرستاری میتواند بسیاری از تصمیمات را واقعبینانهتر و اجراییتر کند.
وی یادآور شد: توجه به پرستاران در واقع توجه به سلامت مردم است. وقتی یک پرستار با انگیزه، آرامش و امکانات مناسب در کنار بیمار قرار میگیرد، نتیجه آن به طور مستقم در کیفیت مراقبت و رضایتمندی بیمار و خانواده او دیده میشود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه پرستاران، مسئولیت مجموعههای مرتبط با نظام سلامت را برای حمایت عملی از این قشر بیشتر میکند و امیدواریم این نگاه راهبردی در تصمیمات بودجهای، مدیریتی و اجرایی کشور نیز خود را نشان دهد.
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