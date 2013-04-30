پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس شماره 2 دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اعظم سلیمی گفت: پردیس دانشگاهی شماره 2 دانشگاه خوارزمی در کرج، در رشته های مختلف کارشناسی ارشد از طریق آزمون داخلی اختصاصی با نظارت سازمان سنجش برای اردیبهشت ماه سال جاری دانشجو می پذیرد.

وی افزود: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند تا تاریخ 17اردیبهشت 92 به آدرسwww.khu.ac.ir مراجعه کنند.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: آزمون ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 19اردیبهشت 92 در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی واقع در میدان حصارک برگزار خواهد شد.