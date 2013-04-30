واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به بانک صادرات با 5130 میلیارد ریال

علی اکبر خادم اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: یک میلیارد و ۶۷۷میلیون سهم شرکت ماشین‌سازی‌ تبریز معادل ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت از طریق فرابورس توسط سازمان خصوصی سازی به بانک صادرات واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه از یک میلیارد و ۶۷۷میلیون سهم این شرکت ۸۳میلیون و ۸۵۰هزارسهم آن ترجیحی است،اظهار داشت: عملیات واگذاری فعلا شروع نشده و بانک صادرات رسما این کارخانه را تحویل نگرفته است.

خادم تصریح کرد: باتوجه به اینکه بانک صادرات یک مجموعه غیر صنعتی است و با هدف سرمایه گذاری های زود بازده نمی تواند اهداف بلند مدت این کارخانه را دنبال کند باز هم باید امیدوارانه منتظر اعلام برنامه های آتی این بانک در مورد کارخانه ماشین سازی تبریز بود.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی به نوعی ظرفیت سازی تلقی می شود گفت: با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی دیگر تحریم ها ممانعتی برای عقد قراردادهای بین المللی ایجاد نمی کند.

مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز با اشاره به ارز آوری یک میلیون یورویی این کارخانه در سال گذشته گفت: صادرات محصولات این کارخانه علاوه بر ارز آوری می تواند بستر ساز اشتغال برای 10 هزار جوان جویای کار باشد.