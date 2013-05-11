دولت نیجریه نشست اضطراری تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی کشته شدن حدود 350 نفر در درگیری های یک ماه گذشته نیجریه ،"گودلاک جوناتان" رئیس جمهور این کشور دیروز جلسه ای را برای بررسی خشونت های اخیر در این کشور با مقامات امنیتی برگزار کرد.

رئیس پلیس نیجریه در مورد این جلسه گفت : این جلسه امنیتی اضطراری به دلیل نا امنی های اخیر در کشور برگزار شد.

وی همچنین افزود : رئیس جمهور به دنبال پیدا کردن راهی برای پایان دادن به خشونت های اخیر است.

سران ارتش ، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش نیجریه در این جلسه شرکت داشتند.

در آخرین خشونت های رخ داده در نیجریه روز پنج شنبه افراد مسلح ناشناس در منطقه "نازاراوا" در مرکز نیجریه با حمله به ماموران پلیس 30 نفر از آنها را کشتند و جسد آنها را به آتش کشیدند.

یک روز پیش از این حادثه نیز حمله گروه مسلح "بوکو حرام" به شهر "باما" در شمال شرقی نیجریه به کشته شدن 55 نفر از شهروندان منجر شد.

اما شدید ترین درگیری گروه مسلح بوکو حرام با نظامیان نیجریه در تاریخ 16 و 17 ماه آوریل در شهر "باگا" واقع در شمال شرقی نیجریه به وقوع پیوست که در جریان این درگیری حدود 200 نفر کشته شدند.

حدود 3600 نفر از آغاز حملات این گروه از سال 2009 کشته شده اند.