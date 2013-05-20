ایجاد بازارچه های محلی در همدان نیازمند انجام فعالیت پژوهشی است

محمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهسازی بازارچه‌های همدان در حال انجام است، اظهار داشت: احداث بازارچه‌های منطقه‌ای در کاهش بار ترافیک و ایجاد رفاه برای مردم تاثیر بسیار زیادی دارد و به این دلیل باید برای ساماندهی بازارچه‌ها و متمرکز کردن آنها برنامه ریزی منسجم انجام داد.

وی ادامه داد: همدان به دلیل گستردگی و تعدد مناطق و تمرکز بازار مرکزی در بافت قدیم شهر با مشکلات زیادی در این باره روبه‌رو است که راه‌اندازی بازارچه‌های محلی تا حد زیادی این مشکلات را کاهش می دهد.

قدیمی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت بازارچه هنرستان همدان اظهار داشت: احداث بازارچه‌های محلی در سطح شهر همدان راهی برای کاهش تردد مردم به بافت قدیم و مرکز شهر بوده و این امر بهترین روش برای کاهش بار ترافیک در این منطقه است.

وی اضافه کرد: با توسعه بازارچه ها علاوه بر کاهش ترافیک در مرکز شهر، هزینه های اضافی از روی دوش شهروندان برداشته می شود و مردم می توانند راحتر مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد بازارچه در تمام محله های همدان گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده ساخت 74 بازارچه در 74 محله شهر همدان مدنظر قرار دارد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان از فعالیت چهار بازارچه محلی در شهر همدان خبر داد و افزود: بازارچه‌های لاله در محله سبدبافان، گلچهره در انتهای خیابان گلچهره، سینا در کوی شهید مدنی و غبار همدانی در ابتدای بلوار غبار فعال هستند.

قدیمی در خصوص بازارچه هنرستان همدان یادآور شد:250 ميليون تومان اعتبار براي ساخت بازارچه محلی همدان در منطقه هنرستان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: پيش از آغاز عمليات اجرايي اين پروژه، اين مكان يك منطقه متروكه با رودخانه‌اي متعفن بود که با دستور شهردار همدان ساخت بازارچه در این مکان برنامه ریزی شد.