شیاطین ورامین به اعدام محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو مرد تبهکار در پوشش مسافر زنان و دختران را سوار خودروی خود کرده و با کشاندن آنها به اتاقکی مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

رسیدگی به این پرونده از یکم بهمن ماه سال گذشته همزمان با شکایت زن جوانی در اداره آگاهی ورامین آغاز شد.زن جوان به ماموران گفت : دیروز از ورامین سوار یک دستگاه پراید شدم تا به تهران بیایم پس از طی مسافتی در محلی خلوت راننده از مسیر اصلی خارج شد و همدست او با تهدید چاقو سر مرا به زیر صندلی برد. دو مرد شیطان صفت سپس من را به یک اتاقک مخروبه برده و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنها پس از سرقت پول و طلاهایم مرا در محلی خلوت رها کرده و گریختند.

پس از طرح این شکایت ماموران تحقیقات برای شناسایی متهمان را در دستور کار قرار دادند در حالیکه تجسس ها در این رابطه آغاز شده بود زن دیگری با طرح شکایتی مشابه اعلام کرد از سوی دو سرنشین خودروی پراید ربوده و در بیابان های اطراف ورامین مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی با چهره نگاری از دو پسر متجاوز متوجه شدند یکی از آنها از مجرمان سابقه داران می باشد.

از سوی دیگر با کمک شاکیان پرونده شماره پلاک خودروی دو پسر شیطان صفت به دست آمد و با ردیابی های تخصصی ماموران یکی از آنها به نام سعید 22 ساله را دستگیر کردند.

در بازرسی از خودروی متهم نیز تلفن همراه یکی از قربانیان کشف شد.پسر جوان در بازجویی های ابتدایی منکر هر گونه جرمی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به ربودن و آزار و اذیت زنان با همدستی یکی از دوستانش به نام جواد 21 ساله اعتراف کرد که همدست او نیز از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شد.

در جریان بررسی ها مشخص شد آنها در یکی از سرقت های خود فرد دیگری را همراه خود برده اند که متهم ردیف سوم پرونده نیز در عملیاتی ضربتی دستگیر شد که بازجویی ها نشان داد او در آزار و اذیت زنان هیچ نقشی نداشته است.

سرانجام جلسه محاکمه متهمان در شعبه 77 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی خازنی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار شد.با آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات متهمان ، جواد و سعید را به اتهام ربودن و آزار و اذیت زنان به اعدام و زندان محکوم کردند. متهم دیگر پرونده نیز به حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

