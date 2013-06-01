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۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

یک روزنامه سعودی خبر داد؛

چهار پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا برای حضور ایران در ژنو2

چهار پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا برای حضور ایران در ژنو2

یک روزنامه عرب زبان به نقل از منابع دیپلماتیک در پاریس اعلام کرد: وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهادهایی ارائه کرده که بر مبنای آنها حضور ایران در نشست ژنو 2 محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز در گزارشی به نقل از آنچه منابع آگاه در پاریس خواند، اعلام کرد: آمریکا و روسیه همچنان در تلاش برای حل موانع برگزاری نشست ژنو 2 از جمله حضور ایران در این نشست هستند، موضوعی که مسکو خواهان آن است، اما اکثر کشورهای عربی و مخالفان سوری با آن مخالفند.

بنابر اعلام این منابع، جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار اخیر با "سرگئی لاوروف" همتای روس خود 4 راه حل برای حضور ایران در نشست ژنو دو پیشنهاد کرده است.

نخستین راه حل کری در این باره حضور ایران به عنوان ناظر در این نشست است. دوم اینکه ایران در نشستهای سطح وزیران خارجه حضور نداشته باشد، اما در نشستهای کاری ژنو درباره بحران سوریه حاضر باشد. سوم اینکه ایران در نشست افتتاحیه نباشد، اما در باقی نشستها باشد. چهارم اینکه ایران تنها در نشست افتتاحیه حضور داشته باشد و سپس هیئت ایرانی نشست را ترک کند.

خاطر نشان می شود کارشکنی محور ضد سوری در برابر تلاشهای بخش مهمی از جامعه جهانی به رهبری جمهوری اسلامی ایران برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه که اخیرا نشستی با حضور دهها کشور در تهران در این زمینه برگزار شد، همچنان ادامه دارد، محور ضد سوری در حالی مدعی حمایت از مردم سوریه است که با حمایتهای گسترده مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از گروههای مسلح در سوریه، امنیت و آرامش آنها را به خطر انداخته است.

کد مطلب 2067747

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