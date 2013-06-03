امام خمینی (ره) بزرگترین افتخار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علی نژاد عصر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: عزت و افتخاری که نظام اسلامی در جهان هم اکنون از آن بر خوردار است مر هون فداکاری معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان است.

وی اظهارداشت: با وجود گذشت سال ها از رحلت امام خمینی (ره) نه تنها کلام، راه و سیره عملی امام روشنگر و هدایتگر امت وفادار بوده بلکه شجاعت، قاطعیت و صلابت امام در اسلام خواهی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و آزادی بخشی به نماد خیزش های مردمی و قیام اسلامی کشور های منطقه و فرا منطقه ای تبدیل شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی رودسر گفت: در سالگرد ارتحال امام باید با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کرد و هم باید دفاع جانانه ای از افکار و اندیشه های امام داشت.

وی همچنین سالگرد ارتحال امام را تداعی حادثه تلخ از دست دادن شخصیت بزرگی دانست که پشتیبان همه ملت های ستم دیده بود.

علی نژاد با تصریح اینکه امام خمینی (ره) مظهر عزت و عظمت انقلاب اسلامی است، گفت: بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی معجزه و مظهر حماسه سازي و بیداری اسلامی در قرن حاضر بود.

وی در ادامه باید بر اینکه تمامی آحاد مردم باید همواره پشتیبان ولایت فقیه باشند، یادآورشد: این مهم در دوران دفاع مقدس رقم خورد و مردم با تاسی به الطاف الهی، رهبری و پشتیبانی از ولایت فقیه با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستاد و اینک نیز با رهبری مقام معظم ولایت در 24 خرداد ماه حماسه اي ديگر را رقم خواهيم زد.