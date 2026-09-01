پرسپولیس باید در دربی آرامش داشته باشد/ زمان اشتباه نیست

پایان رافت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۷ پایتخت که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود، گفت: اینکه اصلا بازی در تهران نیست اتفاق خوبی نمی تواند برای فوتبال باشد. طعم این دربی باید در تهران چشیده شود و ورزشگاهی مانند ازادی میزبان طرفداران پرشمار هر دو تیم باشد.

مهاجم پرسپولیس در دهه ۸۰ راجع به وضعیت سرخ ها پیش از بازی امروز تاکید کرد: پرسپولیس برای این بازی قطعاً برنامه مشخصی دارد و مهدی تارتار نیز نقاط ضعف و قوت تیمش را در مسابقات گذشته بررسی کرده است. او تلاش می‌کند تیمش را با بهترین شرایط ممکن وارد زمین کند و امیدوارم بازیکنان نیز بتوانند برنامه‌های کادرفنی را به خوبی در زمین اجرا کنند.

وی افزود: پیروزی مقابل ملوان پیش از دربی اتفاق بسیار خوبی بود و روحیه پرسپولیس را تا حد زیادی به شرایط مطلوب برگرداند اما دربی مسابقه‌ای متفاوت است و یک لحظه غفلت می‌تواند شرایط بازی را تغییر دهد. بازیکنان باید از نظر تمرکز و آمادگی ذهنی در بالاترین سطح قرار داشته باشند و اجازه ندهند یک اشتباه، نتیجه تلاش کل تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

بازیکن اسبق پرسپولیس با اشاره به شکست این تیم مقابل تراکتور و تاثیر آن روی اعتماد به نفس خط دفاعی گفت: پرسپولیس در آن مسابقه روی یک اشتباه فردی گل خورد و این اتفاق نشان داد تیم باید در جزئیات دقت بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر، مهدی تارتار هم یک تعویض زودهنگام انجام داد که به نظر من روی ریتم تاکتیکی تیم تأثیر گذاشت. سرمربی باید در چنین مسابقاتی کمی صبورتر باشد و زمان مناسب را برای تغییرات انتخاب کند.

رافت با تأکید بر اینکه نباید فشار زیادی روی پرسپولیس وارد شود تصریح کرد: هنوز چهار هفته از لیگ گذشته و نباید به خاطر یک نتیجه یا یک مسابقه، پرسپولیس و مهدی تارتار را تحت فشار قرار داد. به‌خصوص اینکه اکنون در آستانه دربی هستیم و هر خبر، حاشیه یا انتقادی که پیش از مسابقه مطرح شود، می‌تواند مستقیماً روی روحیه تیم اثر بگذارد.

وی ادامه داد: پرسپولیس نسبت به فصل‌های گذشته جوان‌تر شده و این موضوع باید به عنوان یک فرصت دیده شود. بازیکنان جوان برای نشان دادن توانایی‌های خود نیاز به آرامش و اعتماد دارند. اگر قرار است این بازیکنان در مسابقات بزرگی مثل دربی به میدان بروند، باید شرایطی فراهم شود که با تمرکز بالا و تسلط کافی بازی کنند و تحت تأثیر فضای سنگین مسابقه قرار نگیرند.

رافت در پایان گفت: پرسپولیس باید با آرامش به دربی برسد. در این مقطع بیش از هر چیز نیاز است تمام مجموعه باشگاه، کادرفنی و بازیکنان تمرکز خود را روی مسابقه بگذارند و اجازه ندهند حاشیه‌ها وارد تیم شود. اگر بازیکنان جوان بتوانند با اعتمادبه‌نفس بازی کنند و تارتار هم از نظر تاکتیکی انتخاب‌های دقیقی داشته باشد، پرسپولیس می‌تواند با شرایط خوبی وارد دربی شود.