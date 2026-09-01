همه ما یک رسالت داریم؛ پاسخ به مطالبات مردم و جلب رضایت آنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، هفتاد و یکمین نشست مشترک ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر امروز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری، سردار حسن مومنی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این نشست با تاکید بر ضرورت استمرار و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، پیشنهاد کرد نشست‌های این ستاد به‌صورت دوره‌ای در دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود و ارتقای هماهنگی بین دستگاهی فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: باید از همه استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران تشکر و قدردانی شود که در پیچ تاریخی ملت ایران، ما را سربلند کردند.

صالحی‌امیری ادامه داد: همه ما یک رسالت داریم و آن پاسخ به مطالبات مردم، جلب رضایت آنان و ارائه الگوی عقلانی است.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در ایام اربعین اظهار کرد: همه دستگاه‌ها در اربعین سنگ تمام گذاشتند و تمامی دستگاه‌ها در این مدت، به نوبه خود سهم بزرگی در تأمین مایحتاج مردم در سفر و زندگی آنان داشتند.

ضرورت توزیع متوازن و هوشمند سفر

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت مدیریت جریان سفر در کشور گفت: باید توزیع سفر را زمان‌بندی کرده و از ایجاد تراکم در برخی استان‌ها جلوگیری کنیم.

استمرار جریان گردشگری در کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به استمرار سفر گردشگران به ایران در ماه‌های گذشته گفت: علیرغم همه شرایط جنگی، از روز تحلیف رئیس‌جمهور تا امروز، ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر به ایران سفر کردند.

او این روند را نشان‌دهنده استمرار ظرفیت‌های گردشگری کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت مطلوب جریان سفر تاکید کرد.

تقویت شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی سفر

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت نظام‌های پیام‌رسانی و نقش فضای مجازی در اطلاع‌رسانی به مردم گفت: شبکه‌های اجتماعی ما باید تقویت شود و مردم باید پیام‌ها و محتواهای امیدوارکننده و در کنار آن هشداردهنده را از طریق فضای مجازی دریافت کنند.

استمرار فعالیت ستاد خدمات سفر از اسفندماه

در ادامه این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به استمرار فعالیت ستاد خدمات سفر گفت: ما از همان اسفندماه جلسات خدمات سفر را برگزار کردیم و ادامه دادیم و با کارآیی دولت، شرایطی فراهم شد که تا امروز هیچ کمبودی در بخش کالاهای اساسی نداشته باشیم.

برنامه‌ریزی برای مدیریت سفرهای پایانی تابستان

سردار حسن مومنی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش‌خصوصی گفت: شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های خصوصی از جمله وظایف ستاد خدمات سفر است. همچنین ستاد خدمات سفر در استان‌ها نیز فعال و مشغول خدمت‌رسانی است.

او درباره مدیریت سفر در روزهای پایانی شهریورماه اظهار کرد: فعال‌سازی ستاد اجرایی و کمیته‌های متناظر شهرستانی، بازدید میدانی و افزایش نظارت بر مراکز اقامتی و گردشگری، پیش‌بینی تأمین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و توزیع سفر به مناطق کمترشناخته‌شده، از جمله وظایف ستاد سفر در ماه پایانی تابستان است.

مومنی افزود: تسهیل در انجام سفر ارزان، افزایش و نظارت بر فضاهای اقامه نماز، مدیریت توزیع بنزین و مدیریت حمل‌ونقل عمومی از دیگر وظایف ستاد خدمات سفر است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین با اشاره به راهکارهای ارتقای ایمنی سفرها گفت: افزایش استراحتگاه‌های موقت بین‌راهی، راه‌اندازی کمپین ۶۰-۳۰ و اقدامات مرتبط، از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای ارتقای ایمنی سفرهاست.

هفتاد و یکمین نشست مشترک ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با تاکید بر استمرار همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های عضو، برنامه‌ریزی برای مدیریت جریان سفر، توزیع متوازن سفر و ارتقای کیفیت خدمات به مردم برگزار شد.