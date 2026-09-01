کاروان کشتی ایران برای ویزای آمریکا راهی استانبول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی امیدهای جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه امسال به میزبانی لاسوگاس برگزار خواهد شد و تیمهای کشتی ایران بامداد امروز، ساعت ۳ صبح، برای دریافت ویزای آمریکا راهی استانبول شدند تا از آنجا به آنکارا بروند و برای دریافت روادید این کشور اقدام کنند.
کاروان کشتی ایران حدود ۴۰ نفر است که کشتیگیران و اعضای کادر فنی را شامل میشود. پیش از این، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، اعلام کرده بود در صورتی که حتی ویزای یک نفر از اعضای تیم صادر نشود، تیم ایران به این مسابقات اعزام نخواهد شد.
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