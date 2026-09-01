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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

کار آسانی دوباره سخت شد؛

شکایت پرسپولیس از استقلال قبل از دربی ۱۰۷ آماده شد

شکایت پرسپولیس از استقلال قبل از دربی ۱۰۷ آماده شد

باشگاه پرسپولیس از صدور رأی کمیته انضباطی درباره یاسر آسانی در آستانه دربی ۱۰۷ پایتخت ابراز تعجب کرده و قصد دارد شکایتی جدید را علیه او صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت تا برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، پرونده یاسر آسانی بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه باشگاه پرسپولیس تبدیل شده است؛ این بار پس از آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره شکایت مطرح‌شده پیرامون وضعیت این بازیکن رأی خود را صادر کرد.

باشگاه پرسپولیس که پیش از این نیز نسبت به نحوه حضور آسانی در فصل جاری با پیراهن استقلال به دلیل فسخ قراردادش قبل از آغاز فصل، ابهاماتی را مطرح کرده بود، از صدور این رأی در چنین مقطعی متعجب شده و معتقد است موضوع باید از مسیر دیگری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

مسئولان باشگاه پرسپولیس بر این باورند که بررسی اصل قرارداد، شرایط ثبت بازیکن و نحوه فسخ قرارداد قبلی، ابتدا باید در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان انجام می‌شد و پس از مشخص شدن وضعیت حقوقی قرارداد، درباره تبعات استفاده از این بازیکن تصمیم‌گیری می‌شد. از نگاه پرسپولیسی‌ها، کمیته انضباطی در مرحله نخست صلاحیت ورود به ماهیت این بخش از پرونده را نداشته و موضوع باید ابتدا در مرجع تخصصی تعیین وضعیت بررسی می‌شد.

در همین راستا، باشگاه پرسپولیس مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه مس شهربابک و همچنین طرف سپاهانی پرونده را برای اثبات ادعای مطرح‌شده علیه استقلال کافی نمی‌داند و معتقد است مدارک موجود نیازمند بررسی دقیق‌تر در مرجع تخصصی مربوطه است.

پرسپولیسی‌ها تصمیم دارند حتی در صورت هر نتیجه‌ای که در دربی ۱۰۷ رقم بخورد، موضوع را رها نکرده و شکایت جدیدی را درباره استفاده استقلال از یاسر آسانی پیگیری کنند. این باشگاه قصد دارد مستندات و ادعاهای خود را از مسیر قانونی ارائه کرده و خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی پرونده شود.

در واقع، از نگاه باشگاه پرسپولیس، نتیجه دربی ارتباطی با اصل این پرونده ندارد و پیگیری حقوقی آن مستقل از نتیجه مسابقه انجام خواهد شد؛ به همین دلیل مسئولان این باشگاه تأکید دارند حتی اگر پرسپولیس در دربی به نتیجه دلخواه خود نرسد، روند اعتراض و پیگیری درباره وضعیت آسانی ادامه خواهد داشت.

این اتفاق در حالی رخ داده که استقلال و پرسپولیس خود را برای برگزاری صدوهفتمین دربی پایتخت آماده می‌کنند؛ مسابقه‌ای که فردا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد و طبق معمول، علاوه بر حساسیت فنی، مسائل حاشیه‌ای و مدیریتی پیرامون دو تیم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تصمیم پرسپولیس برای باز کردن پرونده‌ای جدید، به نظر می‌رسد ماجرای یاسر آسانی حتی پس از برگزاری دربی نیز ادامه خواهد داشت و باید دید مراجع ذی‌صلاح در نهایت درباره نحوه ثبت قرارداد و شرایط حضور این بازیکن در استقلال چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

کد مطلب 6934408

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      24 6
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      ساکت شید بازی تون رو بکنید بابا
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      22 4
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