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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۵ تمدید شد

با اعلام رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در ۵ شهریورماه، اصلاحات جدید به‌شرح فایل پیوست در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که تاکنون برای انتخاب رشته‌محل خود اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به انتخاب رشته‌محل اقدام کنند.

بنابراین متقاضیان باید ضمن مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتۀ‌ مذکور و مندرجات این اطلاعیه در مهلت در نظر گرفته شده به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت رشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، نیز می‌توانند در صورت تمایل تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشته‌ محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

برای مشاهده فایل اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵) اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6934558

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    نظرات

    • ارهام IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      6 1
      پاسخ
      پس چرا سازمان سنجش زده بود نیمه مهر ماه اعلام نتایج.. من تازه امروز فهمیدم نتایج اعلام شده..
      • Mmm IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
        0 0
        اون کارشناسی بوده

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