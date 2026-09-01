به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس اظهار داشت: خیلی خوشحالم که در شهر زیبای اصفهان هستم و وظیفه خود می‌دانم که از طرف باشگاه استقلال صمیمانه از مردم شریف و مسئولین محترم اصفهان تشکر کنم که پذیرای ما هستند.

او ادامه داد: امیدوارم که هواداران فردا بازی خوبی را شاهد باشند. تنها تفاوت بازی فردا با سایر بازی‌ها، در ذهنیت و تفکر هواداران است که کمی بازی را حساس می‌کند. امیدوارم در یک فضای حرفه‌ای و آرام بازی خوبی ارائه دهیم و برنده باشیم.

وی افزود: در دیدار هفته گذشته مقابل فولاد شاید موقعیت‌های بیشتر و بهتری نسبت به حریف داشتیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. با توجه به شرایط هوایی اهواز، از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم و امیدوارم بی‌دقتی هفته قبل را فردا جبران کنیم.



سرمربی استقلال در واکنش به عملکرد این تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ و ثبت رکوردهای مختلف گفت: من به دنبال رکورد نیستم. از شروع لیگ تلاش کرده‌ایم فوتبالی را ارائه دهیم که قواعد روز دنیا در آن رعایت شود. در تمام مسابقات به دنبال کسب پیروزی هستیم.



بختیاری‌زاده درباره عملکرد خط دفاعی استقلال و گل نخوردن این تیم نیز عنوان کرد: این موضوع فقط به زحمت خط دفاعی مربوط نمی‌شود و تمام بازیکنان تلاش می‌کنند بهترین عملکرد را داشته باشند. ما ترسی از گل خوردن نداریم، اما با جسارت و تفکر بازی می‌کنیم.



وی درباره اهمیت حضور هواداران در دربی و ضرورت رعایت مسائل فرهنگی گفت: هواداران هر دو تیم برای من عزیز هستند و باید احترام متقابل وجود داشته باشد. ما کشور بزرگی هستیم و در آسیا صاحب فوتبال هستیم. شاید این بازی در تمام دنیا دیده شود و امیدوارم جدا از مسائل فنی، همه فرهنگ ایرانی را نیز به نمایش بگذاریم.



سرمربی استقلال در پایان درباره هدف این تیم در دربی و ادامه مسیر فصل گفت: می‌خواهیم ریتم خوب شروع لیگ را ادامه دهیم. پرسپولیس حریف خوبی است و امیدوارم به لطف خدا بتوانیم آنها را شکست دهیم و با روحیه‌ای بالاتر راهی لیگ نخبگان شویم.