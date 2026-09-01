احتمال وقوع امواج سرمای شدید و نوسانات بارشی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احد وظیفه پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش تخصصی مخاطرات آبی در سناریو ال نینو در اهواز اظهار کرد: الگوهای جوی امسال با سال گذشته یکسان نیستند و تغییرات فشار سطح زمین موجب دگرگونی در الگوی باد می‌شود که به عنوان مهم‌ترین عامل انتقال رطوبت از دریا به خشکی شناخته می‌شود.

وی در خصوص سناریوهای دمایی پیش‌رو افزود: افزایش دمای متوسط به معنای عدم وقوع سرما نیست و ممکن است امواج سرد متوالی رخ دهد و افت شدید دما را در پی داشته باشد.

رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی کشور با تأکید بر درک مفهوم احتمال در پیش‌بینی‌های فصلی تصریح کرد: اگر داده‌های بارش ۱۰۰ سال را به سه دوره ۳۳ یا ۳۴ ساله تقسیم کنیم، پیش‌بینی فصلی مشخص می‌سازد که شرایط جوی با چه احتمالی در یکی از این دوره‌ها قرار می‌گیرد، بنابراین نباید پیش‌بینی‌ها را قطعی پنداشت.

وظیفه، پیرامون کارنامه بارشی مناطق مختلف کشور توضیح داد: خوزستان در سال ۲۰۲۳ وضعیت بارشی خوبی داشت و پس از شرایط نامناسب سال ۲۰۲۴، در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بهبودهایی را تجربه کرد اما در حوزه فلات مرکزی نظیر استان‌های تهران، اصفهان، سمنان و بخش‌هایی از خراسان، کمبود بارش‌ها تا مرز ۵۰ درصد نیز ثبت شده و کسری شدید منابع آبی همچنان تداوم دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جنوب غرب کشور وضعیتی متمایز از فلات مرکزی دارد و الگوهای بارشی آینده برای این پهنه می‌تواند توأمان فرصت و تهدید باشد.