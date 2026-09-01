قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ شهریور؛ طلا در کانال ۲۲ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز -سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵- شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلای داخلی بود؛ این در حالی است که قیمت اونس جهانی طلا با کاهش همراه شده است.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده در بازار، هر اونس طلای جهانی در حال حاضر ۴ هزار و ۳۶۸ دلار قیمت دارد که نسبت به نرخ قبلی با کاهش همراه بوده است. در بازار داخلی اما قیمت طلا روندی افزایشی داشته و مظنه تهران به ۹۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات امروز ۲۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز به ۲۹ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان رسیده است.
در بازار سکه نیز قیمتها در محدودههای بالایی قرار دارد. بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده، سکه طرح جدید ۲۲۱ میلیون تومان معامله میشود. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در میان قطعات کوچکتر سکه، نیمسکه ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه ۶۱ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
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