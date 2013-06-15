رمزگشایی از مرگ 150 دلفين‌ در شبکه مستند

به گزارش خبرنگار مهر، در مهر و آبان سال 86 بیش از 150 دلفین در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان نابود شدند و مرگ آنها نگرانی و سوال‌های بسیاری را به دنبال داشت. مرگ این تعداد از دلفین‌ها که در فاصله یک ماه اتفاق افتاد،‌ بازتاب وسیعی پیدا کرد.

در "راز مرگ دلفین‌ها" برای اولین بار در تاریخ مستندسازی ایران زندگی دلفین‌ها در اعماق آب‌های خلیج فارس به تصویر کشیده شده است و تصاویر بکر و بدیعی از این پستاندار با هوش و زیبا به نمایش درآمده است.

اين فيلم داراي دو بخش است كه بخش ابتدايي مربوط به سفر گروه سازنده براي يافتن دلفين‌هاي خليج فارس و درياي عمان است و بخش دوم درباره بررسي مرگ و مير 153 قطعه دلفين از بين رفته است و در آن برخی از مسئولان و کارشناسان به علت پیچیده مرگ دلفین‌ها پاسخ داده‌اند.

عبدی‌پور غواصی و تصویربرداری "راز مرگ دلفین‌ها" را انجام داده است، بهزاد ترکی‌زاده، محسن عبداللهی و احمد بازماندگان هم دیگر بخش‌های این فیلم را تصویربرداری کرده‌اند.

تدوین و صداگذاری این فیلم را پیمان خاکسار و دستیار کارگردانی کار را هم عباس عبدالهی انجام داده است. "راز مرگ دلفین‌ها" پس از پخش در "شب‌هاي مستند" نقد و بررسي خواهد شد.