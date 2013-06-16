رئیس مجلس خبرگان در پیامی انتخاب حسن روحانی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است :



بسم‌الله الرحمن الرحیم



و تلک الایام ندوالها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذو منکم شهداء (آل عمران 140)



و ما این روزها(ی شکست و پیروزی) را میان مردم به نوبت می‌گردانیم (تا آنان پند گیرند) و خداوند را که (واقعا) ایمان آورده‌اند معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد.



جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی (دام توفیقه)



سلام علیکم و رحمة‌الله



اعیاد شعبانیه و خلق حماسه سیاسی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر شما و ملت شریف و آزاده ایران مبارک باد.



بی‌شک خلق این حماسه در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیروزی دیگری برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.



ضمن احترام و تکریم نسبت به تمام نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شما را در این عرصه خطیر تبریک گفته و توجه شما را به نکات ذیل جلب می‌کنم.



1ـ امید است جنابعالی که از یاران دیرین امام و رهبری و اعضای محترم جامعه روحانیت مبارز تهران هستید، از مومنان واقعی مورد اشاره در آیه شریفه فوق بوده و از شاهدانی باشید که توفیق پاسداری از آرمان‌های امام راحل«قدس سره» و پایبندی و التزام به ولایت عامه فقیه را به آنها عطا فرموده است.



2ـ بی‌تردید جنابعالی به عهد خود وفادار بوده و راه امام امت خمینی کبیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حفظ مصالح امت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار خواهید داد.



3ـ انتظار داریم از امروز تا آخرین روزی که این مسئولیت را برعهده دارید حل مشکلات مردم شریف که حماسه‌آفرین این عرصه هستند را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهید.



4ـ بر این باوریم که جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب، مجری قانون اساسی و حافظ دین و مذهب رسمی کشور، و همچنین عزت و شرافت جمهوری اسلامی ایران هستید.



5ـ یادآور می‌شوم روحانیت معزز که همواره پاسدار و مدافع ارزش‌های انقلاب و اسلام عزیز بوده‌اند، چون گذشته مترصد حوادث و جریانات پیش‌رو خواهند بود و به یقین جنابعالی از خیرخواهی و نصیحت ناصحان مشفق و پشتیبانی روحانیت بی‌نیاز نخواهید بود.



از خداوند متعال برای شما توفیق در انجام این وظیفه خطیر که ملت بر دوش شما نهاده است را خواستارم.



دعای حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌ له الفرج بدرقه راهتان باد.



برادر شما محمدرضا مهدوی کنی



25 خرداد ـ شعبان المعظم 1434