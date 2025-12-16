  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اتهام بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری

بیرجند- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری فردی خبر داد و گفت: متهم با عنوان جعلی «دکتر» و ادعای انتساب به یک اداره، موفق شده مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از پزشکان در سطح کشور کلاهبرداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: از دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از عنوان جعلی «دکتر» و ادعای انتساب به یک اداره، موفق شده بود مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از پزشکان در سطح کشور کلاهبرداری کند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از دریافت شکایات متعدد از سوی پزشکان در بیرجند، مبنی بر کلاهبرداری فردی با عنوان جعلی دکتر که با وعده اعزام به سفر حج تمتع و عمره و دریافت هزینه‌های پاسپورت و ویزا اقدام به فریب آنان کرده بود، پرونده به صورت ویژه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند، گفت: بررسی‌ها نشان داد که این فرد دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه کلاهبرداری است و در چندین استان دیگر نیز تحت تعقیب مراجع قضایی می‌باشد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: پس از شناسایی محل اختفای متهم در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی و با اخذ نیابت قضایی، عملیات ضربتی برای دستگیری وی انجام شد که منجر به بازداشت متهم شد.

سرهنگ صادقی با اشاره به اعترافات متهم در تحقیقات گفت: وی به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در طول ۱۰ ماه گذشته در سطح کشور با همین روش اعتراف کرده و عنوان داشته که حدود ۲۰ میلیارد ریال را به صورت نامشروع تحصیل کرده است.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در مواجهه با پیشنهادهای مشکوک، به‌ویژه در زمینه اعزام به سفرهای زیارتی، حتماً از طریق مراجع رسمی اقدام کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

