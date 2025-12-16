به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: از دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از عنوان جعلی «دکتر» و ادعای انتساب به یک اداره، موفق شده بود مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از پزشکان در سطح کشور کلاهبرداری کند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از دریافت شکایات متعدد از سوی پزشکان در بیرجند، مبنی بر کلاهبرداری فردی با عنوان جعلی دکتر که با وعده اعزام به سفر حج تمتع و عمره و دریافت هزینه‌های پاسپورت و ویزا اقدام به فریب آنان کرده بود، پرونده به صورت ویژه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند، گفت: بررسی‌ها نشان داد که این فرد دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه کلاهبرداری است و در چندین استان دیگر نیز تحت تعقیب مراجع قضایی می‌باشد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: پس از شناسایی محل اختفای متهم در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی و با اخذ نیابت قضایی، عملیات ضربتی برای دستگیری وی انجام شد که منجر به بازداشت متهم شد.

سرهنگ صادقی با اشاره به اعترافات متهم در تحقیقات گفت: وی به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره کلاهبرداری در طول ۱۰ ماه گذشته در سطح کشور با همین روش اعتراف کرده و عنوان داشته که حدود ۲۰ میلیارد ریال را به صورت نامشروع تحصیل کرده است.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در مواجهه با پیشنهادهای مشکوک، به‌ویژه در زمینه اعزام به سفرهای زیارتی، حتماً از طریق مراجع رسمی اقدام کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.