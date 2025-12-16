به گزارش خبرنگار مهر، همایش «آینده جمعیت ایران از نگاه صاحب نظران علوم اجتماعی» در حالی در دانشگاه تبریز برگزار شد که در این همایش دستگاه‌های برتر و منتخب آذربایجان شرقی در پیشبرد برنامه‌ها و کنشگری جمعیت معرفی و تجلیل شدند.

ادارات کل تبلیغات اسلامی، بهزیستی، ورزش و جوانان، ستاد اجرایی فرمان امام و شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی به همراه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجموعه‌ها و اداراتی بودند که در این همایش به عنوان دستگاه‌های برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل تبلیغات سلامی آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این اداره کل در عرصه جوانی جمعیت گفت: تربیت کنشگر جوانی جمعیت و خانواده، برگزاری رویدادهای مسئله محور خانواده و جوانی جمعیت با مشارکت کنشگران مسجدی، و برگزاری رویداد آموزشی پیشگیری از سقط جنین تحت عنوان «نجات زندگی» بخشی از این اقدامات بوده است.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی حمایت فرهنگی از فعالان، مؤسسات و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، راه اندازی و تقویت مراکز مشاوره مسجد محور «خانه امید» در محلات مناطق کم برخوردار استان، اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش سبک زندگی، خانواده و مهارت‌های زندگی برای اقشار تأثیرگذار و ایجاد سامانه امید آینده برای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه در حوزه خانواده، جوانی جمعیت و سقط جنین را از دیگر اقدامات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این عرصه برشمرد.