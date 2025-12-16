  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

روسیه خبر داد: کشته شدن ۵۰۰ نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی درگیری‌های ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۰۰ نظامی اوکراینی کشته شده و ۲۵ خودرو و ۷ انبار تدارکات و مهمات این کشور منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که حدود ۵۰۰ اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته کشته شده اند.

بر اساس این گزارش نیروهای روسی یک گروه رزمی از تیپ ۳ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را در استان خارکیف به کلی نابود کرده اند.

منابع امنیتی روسیه در اظهاراتی به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کردند که نیروهای روسی یک گروه رزمی از تیپ ۳ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را در استان خارکیف به کلی نابود کرده‌اند.

بر اساس اعلام این منابع، نیروهای اوکراینی در جبهه «میلوی-خاتنی» دو بار تلاش کردند با نظامیان رزمی وابسته به تیپ ۳ مکانیزه سنگین پیشروی کنند. در نتیجه درگیری شدید بین دو طرف هر دو عملیات خنثی شد و یکی از یگان‌های اوکراینی به طور کامل منهدم شد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته در این بخش از جبهه بیش از ۴۹۰ شبه‌نظامی، ۲۵ خودرو، ۴ انبار تدارکات، ۳ ایستگاه جنگ الکترونیک، ۳ انبار مهمات و دو توپخانه را از دست داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای روسی در چارچوب عملیات نظامی ویژه موفق به کنترل شهرک وارواروفکا در استان زاپروژیا شده‌اند.

