به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی فولادی صبح سهشنبه در جمع رسانهها با اشاره به جایگاه برجسته استان در حوزه تولیدات چرم دستدوز، اظهار کرد: این رشته تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه میراث فرهنگی زندهای است که ریشه در تاریخ دامپروری منطقه و ذوق هنرمندان نسلهای گذشته و حال دارد.
وی افزود: هنرمندان این عرصه با دقت و ظرافت، تمامی مراحل تولید از انتخاب چرم طبیعی تا طراحی، برش و دوخت نهایی را بهصورت کاملاً دستی انجام میدهند و همین امر به محصولات هویتی متمایز و اصیل میبخشد.
فولادی با بیان اینکه محصولات چرم دستدوز استان طیف گستردهای از کیف، کفش، اکسسوری و لوازم تزئینی را شامل میشود، اظهار کرد: این صنعت هماکنون بر اساس آمار مجوزهای صادره، رتبه ششم را در بین رشتههای صنایعدستی خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس، تاکنون ۲۸۳ مجوز فعالیت در این رشته صادر شده که شهرستان بیرجند با ۱۵۷ هنرمند فعال پیشتاز است، گفت: پس از آن، شهرستانهای قاین و فردوس هرکدام با ۳۰ هنرمند، طبس با ۲۴ و درمیان با ۲۲ هنرمند در جایگاههای بعدی قرار دارند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی توزیع گسترده هنرمندان در سطح استان را نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه خواند و تأکید کرد: بیرجند بهعنوان محور اصلی آموزش و توسعه، نقش کلیدی در تقویت برندهای بومی و انتقال دانش فنی ایفا میکند.
فولادی با اشاره به ثبت مهارت ساخت کفش چرمی سنتی در روستای چرمه شهرستان سرایان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس، بیان کرد: این ثبت، گواه اهمیت حفظ و تداوم دانش بومی چرمسازی در استان است.
وی بر لزوم برنامهریزی برای آموزشهای تخصصی، ارتقای کیفیت و معرفی محصولات در بازارهای ملی و بینالمللی تأکید کرد و گفت: با حمایتهای هدفمند، خراسان جنوبی میتواند به قطب شاخص چرم دستدوز کشور تبدیل شود.
