محمد حبیبی، دبیر اجرایی سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت در مورد رقابت ۵۵۰۰ اثر هنری برای حضور در جشنواره جهانی هنر مقاومت به خبرنگار مهر گفت: در بخش بین‌الملل تاکنون بیش از 1500 اثر به دستمان رسیده که این آثار از 78 کشور ارسال شده است.

وی در مورد زمان ارسال اثر به دبیرخانه توضیح داد: هنرمندان برای شرکت در بخش بین‌الملل تا آخر خردادماه وقت دارند که آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند که با توجه به نزدیکی به این زمان، هیات انتخاب کار خود را تا چند روز دیگر آغاز خواهند کرد.

به گفته وی، تاکنون در بخش پوستر بیش از ۱۲۰۰ اثر، در بخش کاریکاتور بیش از ۴۶۰ و در بخش تصویرسازی ۱۸۰ اثر از هنرمندان داخلی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که انتخاب برگزیدگان از میان این آثار انجام شده است.

حبیبی در مورد داوران اولیه و هیات انتخاب سومین جشنواره هنر مقاومت توضیح داد: در بخش کاریکاتور، کامبیز درم‌بخش، محسن نوری نجفی و مازیار بیژنی، در بخش پوستر قلی‌زاده، شریفی و خزاعی، در بخش نگارگری عصمتی، حاصلی، صدری و در بخش طرح‌های حجمی و مجسمه‌سازی بهروز دارش و طاهر شیخ‌الحکما کنار دبیران این بخش‌ها و دبیر جشنواره در انتخاب آثار برگزیده جشنواره حضور داشته‌اند.

دبیر اجرایی جشنواره در مورد میزبان استقبال هنرمندان خارجی و داخلی از بخش‌های مختلف جشنواره سوم گفت:‌ در بخش بین‌الملل استقبال هنرمندان از کارتون و کاریکاتور، پوستر و عکس و در هنرمندان داخلی در بخش نقاشی و پوستر بیشترین استقبال را داشتیم.

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تاکید بر فرهنگ پایداری در هنرهای تجسمی آذر ماه امسال به ابتکار بنیاد فرهنگی روایت و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در ۱۲ رشته گوناگون شامل نقاشی، طراحی و چاپ دستی، نگارگری، خط-نقاشی، تصویرسازی، پوس‌تر، عکاسی، کاریکاتور، طرح‌های حجمی، انیمیشن، هنرهای جدید و مفهومی برگزار می‌شود.