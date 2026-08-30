خبرگزاری مهر، گروه استانها: حمیدرضا عبدالمنافی _ شهرستان چهارباغ که از سال ۱۳۹۹ بهعنوان شهرستانی مستقل از دل ساوجبلاغ متولد شد، در آستانه هفته دولت امسال روایتی از رشد و بالندگی را به نمایش میگذارد؛ روایتی که در دل آن، ظرفیتهای بومی شهرستان با همدلی مسئولان و مردم گره خورده است.
نزدیکی به پایتخت و مرکز استان، آبوهوای مطلوب و امکانات رو به رشد، چهارباغ را به مقصد دوم بسیاری از ساکنان تهران و کرج تبدیل کرده؛ اقبالی که هرچند چالشهایی برای زیرساختها به همراه دارد، اما در عین حال نشانه جذابیت و پویایی روزافزون این شهرستان جوان است.
محمدرضا البرزی، فرماندار چهارباغ، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح این ظرفیتها تأکید دارد که شهرستان با مدیریت هوشمندانه توانسته پاسخگوی جمعیتی بهمراتب فراتر از سهم رسمی خود باشد؛ از تأمین آب و برق پایدار تا مدیریت سهمیهبندی کالاهای اساسی، همه نشان از تلاشی مضاعف برای تبدیل چالش به فرصت دارد.
فرماندار چهارباغ در ادامه به روایت دستاوردهای درخشان شهرستان در جذب اعتبارات میپردازد؛ از پروژه بزرگ پست برق با اعتباری نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان تا توسعه راههای روستایی با بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه در یک سال، نشان میدهد چهارباغ با اتکا به همدلی میان ارکان شهرستانی و پیگیریهای نماینده مجلس، بارها فراتر از اعتبار مصوب خود ظاهر شده و مسیر توسعه را با سرعتی چشمگیر طی کرده است.
آنچه در ادامه میآید، گزارش تفصیلی گفتوگوی خبرنگار مهر با فرماندار چهارباغ است؛ گفتوگویی که به مناسبت هفته دولت و در دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در استان البرز انجام شد و فرماندار در آن، با نگاهی امیدوارانه، به تشریح دستاوردها و افق روشن پیشروی این شهرستان تازهتأسیس پرداخت.
آقای البرزی، شما بارها به فاصله میان جمعیت سرشماریشده و جمعیت واقعی چهارباغ اشاره کردهاید. این عدد امروز چقدر است؟
آخرین سرشماری رسمی مربوط به سال ۹۵ است، در حالیکه نزدیک به یک دهه از آن گذشته. بر اساس اسناد و انشعاباتی که توسط دستگاههای خدماترسان صادر میشود، جمعیت بومی مقیم شهرستان بیش از ۱۲۰ هزار نفر است. اگر جمعیت شناور و مسافر روزانه را هم اضافه کنیم، شهرستانی که باید بر اساس شاخصهای توسعه به ۱۲۰ هزار نفر خدمات بدهد، عملاً بهطور میانگین به ۲۵۰ هزار نفر خدمات میدهد.
این جمعیت شناور دقیقاً چه کسانی هستند؟
عمدتاً ساکنان تهران و مرکز استان هستند که چهارباغ را بهعنوان خانه دوم انتخاب کردهاند. زمانی این حضور محدود به روزهای پنجشنبه و جمعه بود، اما امروز دیگر پدیدهای روزانه است؛ فردی تا بعدازظهر در تهران کار میکند و سپس با خانواده به چهارباغ میآید. این افراد یواشیواش به بومیان شهرستان تبدیل شدهاند، در حالیکه در هیچ شاخص رسمی سهمیهبندی دیده نمیشوند.
این جمعیت مازاد چه تأثیری بر تأمین کالاهای اساسی شهرستان دارد؟
سهمیه سوخت و آرد ما بر اساس جمعیت سرشماریشده ثابت است، اما بیشترین مراجعهکنندگان به نانواییها همین جمعیت مهمانی هستند که بومی بهحساب نمیآیند. برای این جمعیت مازاد هیچ سهمیه جداگانهای تعلق نمیگیرد؛ راهکار ما تنظیم بازار و ایجاد تعادل در داد و ستد است. نکته مثبت این است که با همین ظرفیت محدود، شهرستان توانسته این وضعیت را مدیریت کند و کمترین مشکل هم متوجه مردم نشده است.
با این فاصله جمعیتی، سهم اعتباری شهرستان امسال چقدر بوده است؟
کل اعتبارات تملک دارایی شهرستان در سال جاری حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیارد تومان است. اما این به معنای محدودیت کامل نیست؛ ما توانستهایم با جذب اعتبارات ملی و فرااستانی، بسیاری از چالشها را جبران کنیم. برای نمونه، تنها پروژه احداث پست برق با هدف رفع ناترازی و کاهش نوسانات، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کرده؛ رقمی چند برابر کل اعتبار مصوب شهرستانی.
این جذب اعتبار مدیون چه عاملی است؟
عمدتاً همدلی و همفکری میان ارکان شهرستان؛ نماینده محترم مجلس، امامجمعه، استاندار و دستگاههای اجرایی. جناب آقای حدادی، نماینده مردم غرب البرز، در تحقق چند پروژه کلیدی از جمله همین پست برق نقش تعیینکننده داشتند. در حوزه راه روستایی هم پارسال حدود ۴۵ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که با پیگیریها، بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان محقق شد.
سال گذشته قطعیهای مکرر برق و بهتبع آن آب، دغدغه اصلی مردم چهارباغ بود. امسال این وضعیت چگونه مدیریت شد؟
منابع آبی ما کاملاً زیرزمینی و متکی به چاه است و استخراج آب نیاز به برق دارد. سال گذشته با هر قطعی برق، چهار تا پنج ساعت هم قطعی آب داشتیم. امسال با خرید حدود شش دستگاه ژنراتور از محل اعتبارات شهرستانی و در اختیار گذاشتن آن به منابع آبی، جز موارد خاص، شاهد قطعی آب نبودیم. در حوزه گاز هم عبور رینگ اصلی از بخش رامجین، هم به شهرستان و هم به استان کمک کرده است.
در بخش آب کشاورزی چطور؟
با وجود خشکشالی، مشکل جدی در این حوزه نداشتیم. تبدیل روش سنتی غرقابی به آبیاری مکانیزه مصرف را کاهش داد و ساماندهی چاههای غیرمجاز هم با همکاری متولیان امر انجام شد.
تصویر ذهنی سالهای گذشته از چهارباغ، تصویری از کمبود امکانات و ناامنی بود. امروز این تصویر چقدر تغییر کرده؟
امروز چهارباغ جزو شهرستانهای امن کشور است و در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ کاهش چشمگیر جرائم را تجربه کردهایم. از سوی دیگر، نزدیکی به پایتخت، دسترسی آسان و تنوع آبوهوایی، چهارباغ را به مقصدی برای ساخت خانه دوم تبدیل کرده است. بیش از ۱۰۰ کارخانه و بیش از ۳۰۰ گلخانه در شهرستان فعال است و اراضی کشاورزی ما از بهترین محصولات باغی برخوردارند.
در حوزه صنعت، از طرحهای جدید هم خبری هست؟
روند صنعتیشدن شهرستان با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی در حال پیشرفت است؛ هیچ کارخانه جدیدی که فعالیتش مغایر با محیطزیست باشد، مجوز فعالیت نمیگیرد. همچنین یکی از بزرگترین هابهای پستی کشور برای مدیریت توزیع تجارت الکترونیک در چهارباغ در حال احداث است که فاز نخست آن اسفندماه به بهرهبرداری میرسد.
چهارباغ از جمله شهرستانهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی بود. روند بازسازی به کجا رسیده است؟
نزدیک به ۳۰۰ واحد مسکونی با شدت آسیب ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده بود که همگی توسط بنیاد مسکن بازسازی شدند. از حدود ۳۸ میلیارد تومان خسارت ارزیابیشده، نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. در حوزه صنعت هم دو واحد آسیبدیده برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.
در حوزه حملونقل و زیرساخت شهری چه اقداماتی انجام شده؟
یکی از دستاوردهای برجسته که حتی رسانههای خارجی هم به آن اعتراف کردند، بازگشایی ۴۸ ساعته خط راهآهن پس از تخریب بود. علاوه بر آن، زیرگذر ورودی شهر بهاندازه دو برابر عرض قبلی توسعه یافته و با برداشتن ستونهای میانی مسیر، ترافیک و توقفهای خطرناک خودروها در ورودی پل برطرف خواهد شد.
در پایان، جمعبندی شما از پروژههای افتتاحی هفته دولت امسال چیست؟
امسال ۶۵ طرح بزرگ و کوچک دولتی و ۱۰ طرح بخش خصوصی در چهارباغ آماده افتتاح است؛ دستاوردی که بهروشنی نشاندهنده عزم و توان شهرستان برای توسعه است. جمع اعتبار طرحهای کوچک، بدون احتساب پست برق، به ۴۳۰ میلیارد تومان میرسد و بخش خصوصی نیز نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است. این ارقام گواهی روشن بر آن است که چهارباغ با همدلی مسئولان، پیگیریهای مستمر نماینده مردم و همراهی خالصانه اهالی، توانسته چندین برابر اعتبار مصوب خود را جذب کند و بهمناسبت هفته دولت، بشارتی از رونق و آبادانی هرچه بیشتر برای مردم این شهرستان جوان و سرزنده به همراه دارد.
چهارباغ در حالی چهارمین سالهای شهرستانشدن خود را پشت سر میگذارد که مجموعهای از پروژههای زیرساختی، جذب اعتبارات ملی و استانی و افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، چهره این شهرستان جوان را در مسیر توسعه قرار داده است؛ مسیری که به گفته مسئولان، با وجود فشار ناشی از جمعیت شناور و محدودیت منابع، با تکیه بر ظرفیتهای بومی، همافزایی دستگاههای اجرایی و همراهی مردم با شتاب بیشتری دنبال میشود.
افتتاح ۶۵ طرح دولتی و ۱۰ طرح بخش خصوصی در هفته دولت، در کنار اجرای پروژههای مهم در حوزه برق، راه، آب، حملونقل و صنعت، نشانهای از آن است که چهارباغ در حال عبور از تصویر گذشته و تبدیلشدن به یکی از کانونهای رو به رشد جمعیتی، اقتصادی و خدماتی استان البرز است؛ شهرستانی که حالا بیش از هر زمان دیگری، توسعه متوازن و متناسب با جمعیت واقعی را مطالبه میکند.
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