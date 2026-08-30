امیرابراهیم رسولی دبیرکل حزب نسل نو و مشاورسیاسی رییس مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با طرح مقابله با نفوذ، اظهار کرد: طرح مقابله با نفوذ که در مجلس در حال بررسی است یکی از قوانین بنیادی و مهم مجلس دوازدهم است و هدف اصلی این طرح ضابطه‌مند ساختن هر نوع تعامل با طرف‌های خارجی است.

وی افزود: تمامی کشورهای جهان دارای قوانین مشخص برای تعامل با اتباع خارجی هستند، اما متاسفانه تاکنون قانونی در این زمینه در ایران تصویب نشده است.

رسولی تاکید کرد: دشمن در سال های گذشته بخش مهمی از فعالیت خرابکارانه خود را از حوزه جاسوسی به حوزه نفوذ نرم، منتقل کرده است.

مشاور سیاسی رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تداوم تعاملات علمی و اقتصادی، گفت: این طرح هیچ محدودیتی برای تعاملات علمی و اقتصادی ایجاد نمی کند و با هماهنگی کامل دستگاه های اطلاعاتی تدوین شده است.