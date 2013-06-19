محمدرضا اربابی، مدیرعامل موسسه سپهر ترجمان اندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایده شکلگیری این طرح از یک سال پیش در نظرم شکل گرفت. ما داخل سایت خودمان تحت عنوان صنعت ترجمه، یک پایگاه اطلاعرسانی ایجاد کردیم که هدفمان برای آینده آن، یک خبرگزاری ترجمه است.
وی افزود: نیاز به یک رسانه و پایگاه اطلاعرسانی تخصصی در حوزه ترجمه به شدت احتیاج میشود. بر این حساب سعی داریم ابزار مختلف رسانهای را تجربه کنیم. پست الکترونیک، رادیو و پوشش رسانهای خبرگزاریها همه از این ابزارها هستند. رادیو ترجمه فعلا گام نخست ماست و در حال بازخوردگیری هستیم تا ببینیم انعکاس آن چطور است. هدف اصلیمان هم در حال حاضر این است که اخبار را منتقل کنیم چون اخبار صنعت ترجمه به خوبی منعکس نمیشود، بلکه تنها چیزی که در حوزه ترجمه انعکاس پیدا میکند، اخبار ترجمه در حوزه نشر است. رویه ما هم بر تولید خبر است؛ نه این که اخبار تولید شده توسط نهادهای خبری را منتقل کنیم.
مدیرعامل موسسه سپهر ترجمان اندیشه ادامه داد: این رادیو در واقع فعلا یک رسانه اینترنتی آفلاین است و تولیدات آن فایلهای پادکست هستند. داشتن یک رادیوی زنده اینترنتی طرحی است که در آینده قصد داریم به آن دست پیدا کنیم. در حال حاضر این رادیو، پخش آزمایشی خود را پشت سر میگذارد و برنامهاش به صورت هفتگی و قرار دادن فایل صوتی روی سایت اینترنتی موسسه است. قطعا برنامه هفتگی به برنامه روزانه تدیل خواهد شد و این امر در یک بازه زمانی یک ماهه محقق خواهد شد.
اربابی گفت: در حال حاضر، تازههای نشر، جلسات نقد و بررسی کتابها و برنامههای موسسه سپهر ترجمان اندیشه آیتمهایی هستند که در فایل صوتی تولید شده جا دارند و در مجموع مدتشان 15 دقیقه شده است. امیدواریم در آینده بتوانیم همه جنبههای صنعت ترجمه را پوشش بدهیم.
برای ورود به صفحه رادیو اینترنتی ترجمه میشود از این نشانی استفاده کرد.
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