سه کشور اروپایی در فتنه انگیزی های اخیر سهم داشته و شریک جرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه پایتخت در مصلای امام خمینی(ره) و با حضور نمازگزاران آغاز شد.

حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی(ره)، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان نزدیک است و باید برای ورود به این ماه که افضل ماه‌های خداوند است و ما به مهمانی پروردگار دعوت می‌شویم آماده شویم.

وی افزود : باید برای ورود به ماه رمضان که به زودی به ما نزدیک می‌شود برنامه داشته باشیم و در فرصت باقیمانده تلاش کنیم بر اساس رهنمودهای ائمه اطهار علیهم السلام خود را آماده کنیم و با دستیابی به زیست عفیفانه وارد این ماه شویم تا با غبارروبی از عقل و خرد و اندیشه و پاکسازی قلب، اتصال به ملکوت عالم پیدا کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: ماه مبارک رمضان بازگشت به تنظیمات خلقت الهی است و فرصتی است که در آن خداوند متعال دست و پای شیاطین را بسته است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، بیان کرد: تقوا نزد خداوند متعال اهمیت بالایی دارد و همه برنامه‌ها و طراحی‌ها مخصوصاً در مهم‌ترین ماه یعنی ماه مبارک رمضان برای رسیدن به تقوا و تقویت بنیه تقوایی مومنین طراحی شده است.

وی ادامه داد: امسال آیین غباروبی مساجد در حالی برگزار می‌شود که آتش جهل و کینه انسان‌های رذل و برخی از فریب خوردگان دامن مساجد را هم گرفت و به حدود ۳۰۰ مسجد آسیب وارد شد. دل‌های ما با این کار و سوزاندن قرآن شکست اما مومنین نگذاشتند که این مساجد حتی یک روز هم تعطیل نشود و با سرعت مساجد را مهیا می‌کنند و انشالله بهتر از روز اول آماده خواهد شد مگر مساجدی که نیاز به بازسازی کامل دارند که انشالله این کار را انجام خواهد شد.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: خادمی خانه خدا شرف بزرگی است و امیدوارم از هیچ‌یک از ما این شرف بزرگ سلب نشود. همه ما باید در خدمت مسجد و خانه خدا باشیم و به توفیق الهی مساجد را به عنوان کانون وحدت، پایگاه بصیرت‌افزایی و محل گره‌گشایی از کار مردم و پناهگاه امن کودکان و نوجوانان رونق ببخشیم.

وی افزود: یک حرکت فراگیر برای دستیابی به مسجد تراز اسلام و اسلامی آغاز شده است و این نیاز به عزم همگانی دارد. به لطف خدا ائمه جمعه، ائمه جماعات، مؤمنین، هیئت‌های امنا، پایگاه‌های بسیج و آحاد مؤمنین باید دست به دست هم بدهند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری عنوان کرد: این نهضت بازگشت به مسجد در این فتنه صهیونیستی آمریکایی اخیر اهمیت دارد، زیرا مسجد کانون اصلی تولید سرمایه اجتماعی برای امت اسلامی و کانون سازماندهی برادرانه آن‌هاست. جامعه‌پردازی و رفتن به سوی تمدن اسلامی با مسجد ممکن است و زنده کردن محله‌ها در پرتو نور هدایت الهی با مسجد امکان‌پذیر است. مسجد آغوش لطف خداوند به روی گرفتاران و مستضعفان و همسایه‌هاست و این ماه، ماهی است که باید همه همت خود را بگذاریم و مؤمنین برای خود در خانه خدا وظیفه تعریف کنند.

وی با سپاس از برنامه ریزان و طراحان برنامه «مسجد همدل»، گفت: یک ماه مبارک رمضان از افطاری ساده هر شب تا تکفل ایتام، فراهم کردن جهیزیه و رسیدگی به نیازمندان و مضطرین در همسایگی مسجد در دستور کار است. یک ماه عاشقانه برای کاهش آلام و رنج‌ها، در کنار مناجات، تلاوت قرآن، تبیین معارف، نماز جماعت و برنامه‌های اصلی مسجد برگزار می‌شود و ان‌شاءالله این پویش مسجد همدل با حضور فعال همگان دنبال خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: از نگاه ارزشمند رئیس محترم جمهور در ارتباط با کمک خواستن از مساجد و سازماندهی محلات بر محور مساجد، تشکر می‌کنم و امیدوارم این نگاه در همه ارکان دولت محترم جریان داشته باشد.

وی افزود: امسال دهه مبارکه فجر و ۲۲ بهمن را در شرایط خاصی برگزار کردیم. دو واقعه بسیار مهم، یکی جنگ ۱۲ روزه با داغ سنگین سرداران شهید، دانشمندان شهید و مردم مظلوم و کودکان معصوم و دیگری جنگی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها طراحی کردند و شهیدانی از بسیج، سازمان انتظامی کشور، نیروهای امنیتی و مردم بی‌دفاع تقدیم شد. در هر دو اتفاق، خروش و حضور مردم باطل‌السحر فتنه بود، مخصوصاً در بیست و دوم دی‌ماه که شگفتانه مردم ایران بود.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به دفاع ۱۲ روزه، گفت: عملیات دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه و پس از فتنه، یک عملیات بسیار سنگین با طراحی اعجاب‌انگیز، به‌عنوان یک جنگ تبلیغاتی و روانی، بر سر مردم عزیز ما فرود آمد و فوق‌سنگین بود. ملاحظه کردید از آمارسازی‌های جعلی و دروغ‌های بزرگ و مرثیه‌سرایی‌های خنده‌آور تا استفاده وسیع از چهره‌ها و به استفاده از سلبریتی‌ها، عناصر خودفروخته، فشار بر ورزشکاران و هنرمندان و کسبه و دیگران، محکومیت‌های فرسایشی در مجامع بین‌المللی تحت فرمان استکبار، تحریم‌های تکراری و نمایش‌های ساختگی اروپای دست‌نشانده، دنبال شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به نقش کشورهای اروپایی بخصوص سه کشور انگلستان ، فرانسه و آلمان در جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات اخیر داخل کشور ،اظهار کرد: اروپایی‌ها مخصوصا سه کشور انگلستان ، فرانسه و آلمان در این ماجراها، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در این ماجرای فتنه صهیونیستی، امتحان بسیار بدی دادند و به مردم ما جفا کردند و ما این‌ها را از یاد نخواهیم برد؛ این‌ها در این فتنه‌انگیزی‌ها سهم دارند و از نظر مردم ما در کنار مجرم اصلی و شریک جرم و همراه این جرم‌های بزرگ محسوب می‌شوند و امیدواریم دستگاه دیپلماسی کشور تدابیر دقیقی برای پیگیری این جفاها داشته باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی کشورهای اروپایی، گفت: اعلام سپاه پاسداران قهرمان به عنوان گروه تروریستی از سوی پارلمان اروپا انجام داد چه اقدامی بسیار زشت بود،لذا ما با این‌ها کار داشته و این اقدامات فراموش نخواهد شد. در این حال که از نظر ملت و نظام ما هم تمام ارتش‌ها آنان گروه تروریستی شناخته شده و اعلام هم شد.

وی با اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها در چند وقت اخیر، گفت : در هر صورت، بازی با ابزار مذاکره، به راه انداختن مانور به تعبیر خودشان ناو آبراهام لینکلن که آن را به نزدیکی‌های منطقه ما آوردند، تهدیدهای پشت سر هم و به رخ کشیدن گزینه نظامی، آن هم به طور مستقیم توسط رئیس‌جمهور آمریکا، به اضافه محیطی بود که در این یک ماه ایجاد کردند تا بتوانند اراده ملت ایران را بشکنند و ما را گرفتار فلج تحلیلی کنند و نظام محاسباتی مردم را آشفته کنند.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: از آن طرف دامن زدن به مشکلات و نارضایتی‌ها نیز در دستور کارشان بود، اما به لطف خدای متعال دوباره ۲۲ بهمن و معجزه حضور بود که همه عالم را به شگفتی واداشت و مردم علیرغم همه دردها و رنج‌ها و گلایه‌ها و اعتراض‌ها که نسبت به سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها داشتند ، دست دشمن را به خوبی خواندند؛ لذا همان مردمی که در ۲۲ دی ماه بر افق بصیرت و بلندای همت ایستادند و حماسه خلق کردند، یک ماه بعد نمایی شفاف از ایران قوی و بازدارندگی حقیقی را به جهانیان نشان دادند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری عنوان کرد: میلیون‌ها ایرانی دلدادگی ایران و ولایت الهی و رهبر حکیم و عالی‌قدر و عزیزتر از جان را به میدان آوردند و تنها در تهران در حداقل محاسبات دو و نیم میلیون نفر حضور داشتند و این جمعیت میلیونی تا عمق کشور و عمق روستاها امتداد یافت. این حضور نشان داد که این ملت هرچه بیشتر تهدید شود، منسجم‌تر شده و قوی‌تر به میدان می‌آید.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: این حضور معجزه‌آسا پیام‌هایی داشت؛ نخست اینکه پروژه شکست و پروژه ترس دشمن را شکست، دوم اینکه آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانشان را در بن‌بست راهبردی قرار داد و معادله را وارونه کرد،لذا امروز به لطف خدای متعال ابتکار عمل در دست ملت ایران است و تهاجم اراده‌ها علیه امپراتوری رسانه‌ای و نظامی استکبار آغاز شده و قلب تپنده این نبرد مردم هستند.

وی افزود: پیوند امام و امت در این صحنه تجلی کرد و این حضور میلیونی نشان داد رابطه مردم با رهبرشان یک رابطه قراردادی و متعارف نیست، بلکه یک رابطه قدسی و ایمانی و فطری است و دشمنان ما هرگز نمی‌توانند این رابطه را درک کنند. از سویی مرزها نیز در سال‌های اخیر شفاف شد و از عمق پلیدی دشمنان رونمایی شد و ملت ایران افتخار می‌کند که دشمنانش کثیف‌ترین و رذل‌ترین و پلیدترین انسان‌های تاریخ‌ هستند.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: ایران در پرتو این ۲۲ بهمن به عنوان نماد جهانی مقاومت مطرح شد و چشم همه مظلومان جهان به ملت ایران بود، لذا ملت ایران صلاحیت خود را برای رهبری بیداری جهانی علیه استکبار به اثبات رساند.

وی ادامه داد: در کلمات کوتاه و برانگیزاننده رهبر حکیم انقلاب اسلامی ، نوید نصرت، نوید پیروزی و نوید فتح ، دریافت شد و این به معنای ورود به مرحله جدیدی از تاریخ انقلاب اسلامی است و این یک نقطه عطف تاریخی درباره این ملت است و شما شایسته هرگونه تقدیر و تعظیم هستید.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری عنوان کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد قدرشناسی عملی[ از مردم ] است و به خودم و همه مسئولان در همه قوا و عرصه‌های مدیریتی کشور عرض می‌کنم که با اخلاص، ایمان، وحدت، روحیه جهادی، برنامه‌ریزی و استفاده از تجربه‌های مدیریتی و دانش بشری، با کنار گذاشتن احوال شخصی و جناحی، عازم خدمتگزاری متفاوت به این ملت بزرگ و بزرگوار شوند، رضایت عمومی را تأمین کنند، به وعده‌ها عمل کنند، کارهای ناقص را تکمیل کنند، رویه‌های نامطلوب را اصلاح کنند و ارتباط نزدیک با مردم و شنیدن اعتراض‌ها و گفت‌وگو با مردم را وجهه همت خود قرار دهند.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: سخن پایانی اینکه به رژیم ایالات متحده و هم‌پیمانانش می‌گوییم اگر مسئولان ما بر اساس حکمت و مصلحت برای تأمین منافع ملی به مذاکره نشستند، تنها در موضوع هسته‌ای و فقط درباره سلاح هسته‌ای گفت‌وگو خواهد شد و اگر بخواهند در موضوعات دیگر وارد شوند، پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد. همچنین اگر در پوشش این مذاکرات فریب‌کاری کنند و رفتار غلطی از آن‌ها سر بزند، همه منافع آن‌ها در این منطقه زیر ضربات ملت ایران از بین خواهد رفت.

امام جمعه موقت تهران خطاب به رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنیم فلسطین و غزه فراموش شدنی نیست و مسئله اول جهان اسلام همچنان فلسطین است و تا وقتی این لکه سیاه از دامن جهان پاک نشود، ملت ایران در برابر شما خواهد ایستاد. همچنین روز جهانی قدس در پیش است و سخن دیگری با شما خواهیم داشت.