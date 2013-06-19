معاون وزیر خارجه عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری مناسبات دوجانبه و رایزنی در خصوص تحولات منطقه به ویژه سوریه از اهداف سفر حسین امیرعبداللهیان به کشورهای حوزه خلیج فارس است.
سفر معاون وزیر خارجه از امارات آغاز شد و به کویت و عمان ادامه خواهد یافت.
معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه به منظور رایزنی با مقامات امارات،کویت و عمان راهی منطقه خلیج فارس شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری مناسبات دوجانبه و رایزنی در خصوص تحولات منطقه به ویژه سوریه از اهداف سفر حسین امیرعبداللهیان به کشورهای حوزه خلیج فارس است.
سفر معاون وزیر خارجه از امارات آغاز شد و به کویت و عمان ادامه خواهد یافت.
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