معاون وزیر خارجه عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری مناسبات دوجانبه و رایزنی در خصوص تحولات منطقه به ویژه سوریه از اهداف سفر حسین امیرعبداللهیان به کشورهای حوزه خلیج فارس است.

سفر معاون وزیر خارجه از امارات آغاز شد و به کویت و عمان ادامه خواهد یافت.