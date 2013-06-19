50 حمله تروریستی را در 20 کشور جهان خنثی کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، در حالی که انتقادهای جهانی به جاسوسی آمریکا از ارتباطات تلفنی و اینترنتی همچنان ادامه دارد، سازمان های دست اندرکار این جاسوسی از اقدام خود دفاع می کنند.

بر این اساس سازمان کنترل و جاسوسی آمریکا (NSA) اعلام کرده با روشهای جاسوسی خود موفق شده از وقوع 50 حمله تروریستی در 20 کشور جهان جلوگیری کند. "کیت الکساندر" رئیس این سازمان در پاسخ به کمیته اطلاعات کنگره آمریکا با اعلام این خبر مدعی شده 10 فقره از این حملات از جمله طرح حمله به ساختمان بورس نیویورک مربوط به خاک آمریکا بوده است.

این در حالی است که افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از شهروندان این کشور طی روزهای اخیر، موجی از انتقادها را متوجه دولت "باراک اوباما" کرده و محبوبیت وی را به پایین ترین حد در دوران ریاست جمهوری اش رسانده است.