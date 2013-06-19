به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یورگن تریتین" رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) گفت "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان باید در دیدار خود با رئیس جمهوری آمریکا موضوع جاسوسی اطلاعاتی این کشور را مطرح کرده و آن را به باد انتقاد بگیرد.

تریتین در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد در این دیدار که امروز چهارشنبه انجام می گیرد، مرکل باید روشن کند جاسوسی اطلاعاتی دولت آمریکا در سراسر جهان، اقدامی غیرقابل قبول است.

در همین حال دفتر سازمان عفو بین الملل در آلمان خواستار مطرح شدن موضوع بسته شدن زندان گوانتانامو در دیدار مرکل و اوباما شد. "مایا لیبینگ" کارشناس آمریکای عفو بین الملل یادآور شد بسته شدن این زندان از وعده های انتخاباتی اوباما در دوره نخست ریاست جمهوری اش بوده که هنوز محقق نشده است.

به گفته وی مرکل باید در دیدارش با اوباما اعلام کند وجود چنین زندانی در غرب شرم آور بوده و موجب تشدید انتقادها علیه کشورهای غربی می شود.