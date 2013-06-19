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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

مذاکرات امنیتی آمریکا و افغانستان به حالت تعلیق در آمد

مذاکرات امنیتی آمریکا و افغانستان به حالت تعلیق در آمد

با وجود آنکه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه از برگزاری دور چهارم مذاکرات واشنگتن و کابل درباره پیمان امنیتی در آینده نزدیک خبر داده بود، شورای امنیت ملی افغانستان از تعلیق دور چهارم این مذاکرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان، شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد:  مذاکرات میان افغانستان و آمریکا درباره "قرارداد امنیتی" به حالت تعلیق در آمده است.

مقامات افغانستان دلیل تعلیق این گفتگوها را که فعلاً در کابل جریان دارد، تناقص ها میان گفتار و عمل ایالات متحده امریکا در رابطه با روند صلح عنوان کرده اند.
 
این مذاکرات در حالی به حالت تعلیق درآمده است که دفتر سیاسی طالبان روز گذشته در دوحه افتتاح شد و مورد استقبال کشورهای غربی، پاکستان و حتی شخص حامد کرزای قرار گرفت.
 
رئیس جمهوری افغانستان ضمن پذیرش دفتر طالبان در قطر بر انتقال مذاکرات به خاک افغانستان تاکید و از دخالت عناصر خارجی در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده بود.
 
در حالی که حکومت افغانستان بر بین الافغانی بودن مذاکرات صلح تاکید می کند اما مقامات کاخ سفید اعلام کردند که به زودی( احتمالا از امروز) مذاکرات مستقیم میان امریکا و طالبان در قطر آغاز خواهد شد.
کد مطلب 2080290

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