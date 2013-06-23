اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار نظر اخیر معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه کمیته انضباطی اجازه ثبت قرارداد بازیکنان این تیم را نمی‌دهد و همچنین 20 میلیارد تومان از کجا بیاوریم تا طلب بدهکاران را بپردازیم، گفت: حکمی که ما در خصوص باشگاه‌های بدهکار برای جلوگیری از ثبت قرارداد بازیکنان آنها در فصل نقل و انتقالات صادر کردیم، مربوط به 50 باشگاه از دسته‌های مختلف فوتبال ایران است.

وی افزود: در واقع این رای برای اجرای احکامی است که ماه‌ها و حتی سال‌ها بلاتکلیف مانده است. چاره‌ای جز اجرای این احکام نداریم ضمن اینکه از اواخر بهمن 91 این موضوع را به باشگاه‌های بدهکار اعلام کردیم. بنابراین آنها فرصت کافی داشتند تا در کنار هزینه‌هایی که در فصل نقل و انتقالات جاری می‌کنند به فکر پرداخت بدهی‌های خود نیز باشند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: متاسفانه آقای سالارکیا فرافکنی میکند چون میزان بدهی‌های باشگاه پرسپولیس که موجب جلوگیری از ثبت قرارداد بازیکنان این باشگاه شده حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان است نه 20 میلیارد تومان. من متعجبم که ایشان با چه انگیزه‌ای بدهی‌های دیگری این باشگاه به سازمان‌ها، هتل‌ها، استادیوم‌ها ، آژانس‌های هواپیمایی و ... را به رای کمیته انضباطی ربط می‌دهند.

وی همچنین افزود: در حال حاضر باشگاه استقلال با 5/1 میلیارد تومان بدهکارترین تیم است و پس از آن باشگاه‌های پرسپولیس و صبا قرار دارند ضمن اینکه کمترین بدهی نیز مربوط به باشگاه راه آهن است.

حسن‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر مطلعیم که برخی از این باشگاه‌های بدهکار، یک سوم از قراردادهای میلیاردی برخی بازیکنان خود را به صورت نقدی پرداخت کرده‌اند. آیا شایسته است که باشگاه‌هایی که در این حد توان مالی دارند بدهی‌های خود را پرداخت نکنند؟ آنها اگر مبلغ قرارداد یک یا دو بازیکن معمولی خود را به این کار اختصاص دهند دیگر مشکلی نخواهند داشت. در شرایط فعلی همه مسئولان فدراسیون فوتبال بر اجرای احکام کمیته انضباطی در مورد باشگاه‌های تاکید دارند و ما در اجرای این احکام بسیار جدی هستیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه شاهدیم که به بدهی برخی از این باشگاه‌های بدهکار روز به روز افزوده می‌شود. آنها اگر اقدام به پرداخت بدهی‌های خود بکنند کمیته انضباطی در خصوص پرداخت بدهی‌های آنها که هنوز حکمی صادر نکرده به این باشگاه‌ها فرصت خواهند داد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: برخی از بازیکنانی که از باشگاه‌ها طلبکار بودند در اردوی تیم ملی عنوان کردند که اگر باشگاه مربوطه‌شان اقدام به تسویه حساب نقدی کنند، حاضر هستند که 30 درصد از طلب خود را به باشگاه‌های بدهکار تخفیف بدهند. بنابراین این فرصت بسیار خوب برای باشگاه‌های بدهکار جهت تسویه حساب با چنین بازیکنانی است.